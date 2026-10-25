Μία όμορφη έκπληξη περιμένει τη Θεοφανία, η οποία έχει τα γενέθλιά της στη σειρά «Τα Φαντάσματα». «Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε», της εύχονται όλα τα φαντάσματα, μαζί με τη Μαρίνα στην κουζίνα του σπιτιού, με τη Θεοφανία να απολαμβάνει την έκπληξη. «Ευχαριστώ, είναι τα καλύτερα γενέθλια», λέει ενθουσιασμένη με τη Μαρίνα να της λέει: «Δεν κάναμε τίποτα ακόμα».

Η Μαρίνα ανάβει το κεράκι στο γλυκό που της πήρε για να της ευχηθούν και όλοι μαζί τραγουδούν το τραγούδι γενεθλίων.

«Η Θεοφανία έχει γενέθλια, έκλεισε τα 1800 της χρόνια», εξηγεί η Μαρίνα στον Χάρη, ο οποίος εξακολουθεί να μην ακούει και να μη βλέπει τα φαντάσματα στο αρχοντικό, προτρέποντας τη Θεοφανία να σβήσει το κεράκι της και να κάνει μία ευχή.

«Μπορείς να ευχηθείς κάτι όμορφο για τον εαυτό σου ή για τον κόσμο γενικότερα», εξηγεί η Μαρίνα στη Θεοφανία, η οποία δεν ήξερε τι σημαίνει το να κάνεις μία ευχή. Η Θεοφανία έκανε την ευχή της και έσβησε μαζί με τη Μαρίνα το κεράκι, ενώ τα υπόλοιπα φαντάσματα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

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