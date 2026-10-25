Τα Φαντάσματα: Η Θεοφανία έγινε 1800 χρόνων! - Το πάρτι γενεθλίων

Η έκπληξη που της ετοίμασαν τα φαντάσματα και η Μαρίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Θεοφανία γιορτάζει τα 1800α γενέθλιά της στη σειρά «Τα Φαντάσματα».
  • Όλα τα φαντάσματα και η Μαρίνα της εύχονται χρόνια πολλά στην κουζίνα του σπιτιού.
  • Η Μαρίνα ανάβει το κεράκι στο γλυκό και όλοι μαζί τραγουδούν το τραγούδι γενεθλίων.
  • Η Θεοφανία δεν ήξερε τι σημαίνει να κάνει ευχή, αλλά τελικά την έκανε και έσβησε το κεράκι.
  • Τα φαντάσματα χειροκροτούν την ευχή της Θεοφανίας.

Μία όμορφη έκπληξη περιμένει τη Θεοφανία, η οποία έχει τα γενέθλιά της στη σειρά «Τα Φαντάσματα». «Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε», της εύχονται όλα τα φαντάσματα, μαζί με τη Μαρίνα στην κουζίνα του σπιτιού, με τη Θεοφανία να απολαμβάνει την έκπληξη. «Ευχαριστώ, είναι τα καλύτερα γενέθλια», λέει ενθουσιασμένη με τη Μαρίνα να της λέει: «Δεν κάναμε τίποτα ακόμα».

Tα Φαντάσματα: Μία επίσκεψη στο σπίτι προκαλεί τη ζήλια της Θεοφανίας

Τα Φαντάσματα: Η Θεοφανία έγινε 1800 χρόνων! - Το πάρτι γενεθλίων

Η Μαρίνα ανάβει το κεράκι στο γλυκό που της πήρε για να της ευχηθούν και όλοι μαζί τραγουδούν το τραγούδι γενεθλίων.

Sneak Preview Τα Φαντάσματα: Η απόφαση της Θεοφανίας και ο νέος έρωτας

Τα Φαντάσματα: Η Θεοφανία έγινε 1800 χρόνων! - Το πάρτι γενεθλίων

«Η Θεοφανία έχει γενέθλια, έκλεισε τα 1800 της χρόνια», εξηγεί η Μαρίνα στον Χάρη, ο οποίος εξακολουθεί να μην ακούει και να μη βλέπει τα φαντάσματα στο αρχοντικό, προτρέποντας τη Θεοφανία να σβήσει το κεράκι της και να κάνει μία ευχή.

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Τα Φαντάσματα: Η Θεοφανία έγινε 1800 χρόνων! - Το πάρτι γενεθλίων

«Μπορείς να ευχηθείς κάτι όμορφο για τον εαυτό σου ή για τον κόσμο γενικότερα», εξηγεί η Μαρίνα στη Θεοφανία, η οποία δεν ήξερε τι σημαίνει το να κάνεις μία ευχή. Η Θεοφανία έκανε την ευχή της και έσβησε μαζί με τη Μαρίνα το κεράκι, ενώ τα υπόλοιπα φαντάσματα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Δείτε όλα τα επεισόδια από «Τα Φαντάσματα»

 

 

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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