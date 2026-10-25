1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού: Δυναμικό «παρών» από «Ελπίδα» - «Όραμα Ελπίδας»

Γιορτή ευαισθησίας στο 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού της Περιφέρειας Αττικής

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25.10.26 , 16:08 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού: Δυναμικό «παρών» από «Ελπίδα» - «Όραμα Ελπίδας»
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Απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR (25/10/2026)

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Mία γιορτή προσφοράς και ευαισθησίας διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής για να αναδειχθεί η αξία του εθελοντισμού. Στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, έγινε το πρώτο Φεστιβάλ Εθελοντισμού.

Βόλτες με super cars & μοτοσικλέτες για τους μικρούς ήρωες της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Γέμισε το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Φαλήρου με εκατοντάδες συμμετοχές εθελοντών στο πρώτο Φεστιβάλ Εθελοντισμού που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής.

Φεστιβάλ Εθελοντισμού

Φεστιβάλ Εθελοντισμού

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που θα αποτελέσει θεσμό για την Περιφέρεια, όπως τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, και μέσα από το οποίο αναδεικνύεται και ο σημαντικός ρόλος του εθελοντισμού στην καθημερινότητά μας.

6ο ELPIDA Summer Festival στο Νοσοκομείο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»

«Η Περιφέρεια Αττικής κάνει κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχε κάνει πολλά χρόνια πριν. Όμως νομίζω ότι είναι η ώρα να αποδώσουμε την ευγνωμοσύνη που χρειαζόμαστε και που επιβάλλεται σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που, πέρα από τα ωράριά τους, πέρα από τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να είναι χρήσιμοι στον συνάνθρωπό τους» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Περιφέρειας Αττικής: Δυναμικό «παρών» έδωσαν τα Σωματεία «Ελπίδα» και «Όραμα Ελπίδας»

 Περισσότεροι από 200 φορείς και οργανώσεις δήλωσαν «παρών», στέλνοντας μέσα από την παρουσία τους ένα δυνατό μήνυμα για τη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών.

Γιορτή στην ογκολογική μονάδα παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ»

Δυναμικό «παρών» έδωσαν τα Σωματεία «Ελπίδα» και «Όραμα Ελπίδας» που ίδρυσε η Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη, η οποία υπήρξε πάντοτε ένα πρότυπο προσφοράς και εθελοντισμού.

Φεστιβάλ Εθελοντισμού

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Πρωτιά για το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

«Η κοινωνική αλληλεγγύη και η εθελοντική προσφορά, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, πιστεύω ότι είναι η απάντηση για τη βία και την αγριότητα των σύγχρονων κοινωνιών.

 Γι' αυτό θέλω, μέσα από την καρδιά μου, εκ μέρους της Προέδρου μας, κυρίας Χριστιάννας Βαρδινογιάννη και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οράματος Ελπίδας, να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, που έφερε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις μαζί, τονίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού στη σύγχρονη εποχή μας», τόνισε η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» κ. Ινώ Κωνσταντοπούλου.

Φεστιβάλ Εθελοντισμού

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τα θέματα της κοινωνικής προσφοράς, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απονομή επαίνων.

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