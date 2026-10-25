Mία γιορτή προσφοράς και ευαισθησίας διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής για να αναδειχθεί η αξία του εθελοντισμού. Στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, έγινε το πρώτο Φεστιβάλ Εθελοντισμού.

Γέμισε το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Φαλήρου με εκατοντάδες συμμετοχές εθελοντών στο πρώτο Φεστιβάλ Εθελοντισμού που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που θα αποτελέσει θεσμό για την Περιφέρεια, όπως τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, και μέσα από το οποίο αναδεικνύεται και ο σημαντικός ρόλος του εθελοντισμού στην καθημερινότητά μας.

«Η Περιφέρεια Αττικής κάνει κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχε κάνει πολλά χρόνια πριν. Όμως νομίζω ότι είναι η ώρα να αποδώσουμε την ευγνωμοσύνη που χρειαζόμαστε και που επιβάλλεται σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που, πέρα από τα ωράριά τους, πέρα από τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να είναι χρήσιμοι στον συνάνθρωπό τους» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Περιφέρειας Αττικής: Δυναμικό «παρών» έδωσαν τα Σωματεία «Ελπίδα» και «Όραμα Ελπίδας»

Περισσότεροι από 200 φορείς και οργανώσεις δήλωσαν «παρών», στέλνοντας μέσα από την παρουσία τους ένα δυνατό μήνυμα για τη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών.

Δυναμικό «παρών» έδωσαν τα Σωματεία «Ελπίδα» και «Όραμα Ελπίδας» που ίδρυσε η Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη, η οποία υπήρξε πάντοτε ένα πρότυπο προσφοράς και εθελοντισμού.

«Η κοινωνική αλληλεγγύη και η εθελοντική προσφορά, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, πιστεύω ότι είναι η απάντηση για τη βία και την αγριότητα των σύγχρονων κοινωνιών.

Γι' αυτό θέλω, μέσα από την καρδιά μου, εκ μέρους της Προέδρου μας, κυρίας Χριστιάννας Βαρδινογιάννη και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οράματος Ελπίδας, να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, που έφερε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις μαζί, τονίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού στη σύγχρονη εποχή μας», τόνισε η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» κ. Ινώ Κωνσταντοπούλου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τα θέματα της κοινωνικής προσφοράς, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απονομή επαίνων.