Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω εκπληρώσει το όνειρό μου και είμαι καλά με τον άνθρωπό μου» / Βίντεο: Mega

Μια βραδινή κοινή έξοδο πραγματοποίησαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με τη γνωστή παρουσιάστρια να μοιράζεται στιγμιότυπα από το όμορφο βράδυ τους στα social media.

Η Katken δημοσίευσε μία selfie με εκείνη και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή αγκαλιά, να χαμογελούν στο φακό. Η γνωστή παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά στο story που ανέβασε: «Μαμά και μπαμπάς».

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου / Instagram.com

Η αγάπη που έχει για τη μόδα η Κατερίνα Καινούργιου, είναι γνωστή. Γι'αυτό και δεν παρέλειψε να αναρτήσει όλες τις λεπτομέρεις από το κομψό, βραδινό της look που επέλεξε για τη συγκεκριμένη περίσταση, που όπως φαίνεται από τα stories της, ήταν ένας γάμος.

Η Κατερίνα Καινούργιου / Instagram.com

Η γνωστή παρουσιάστρια φόρεσε ένα κομψό μακρύ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και ένα clutch τσαντάκι με χρυσές λεπτομέρειες.

Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας μετρούν πάνω από δύο χρόνια κοινής πορείας, αφού η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024. Παρότι το ζευγάρι γνωριζόταν από πολύ πριν μέσα από κοινές παρέες, η φιλική σχέση που διατηρούσαν εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν μεγάλο έρωτα.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής τον Νοέμβριο του 2025 υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινή τους πορεία.

Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε στις 3 Απριλίου 2026, όταν η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη τους. Έκτοτε, οι δυο αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο με τη μικρή, δημοσιεύοντας όμορφα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους ως γονείς.