Καινούργιου: Με total black look στην αγκαλιά του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η selfie που έβγαλε το ζευγάρι χαμογελώντας στο φακό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πραγματοποίησαν κοινή έξοδο σε γάμο, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στα social media.
  • Η Καινούργιου φόρεσε μακρύ φόρεμα με μαύρες γόβες και clutch με χρυσές λεπτομέρειες.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί πάνω από δύο χρόνια, με τη σχέση τους να ξεκινά το καλοκαίρι του 2024.
  • Υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης τον Νοέμβριο του 2025 και απέκτησαν κόρη στις 3 Απριλίου 2026.
  • Δημοσιεύουν στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους ως γονείς.

Μια βραδινή κοινή έξοδο πραγματοποίησαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με τη γνωστή παρουσιάστρια να μοιράζεται στιγμιότυπα από το όμορφο βράδυ τους στα social media.

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Η Katken δημοσίευσε μία selfie με εκείνη και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή αγκαλιά, να χαμογελούν στο φακό. Η γνωστή παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά στο story που ανέβασε: «Μαμά και μπαμπάς».

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου / Instagram.com

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου / Instagram.com

Η αγάπη που έχει για τη μόδα η Κατερίνα Καινούργιου, είναι γνωστή. Γι'αυτό και δεν παρέλειψε να αναρτήσει όλες τις λεπτομέρεις από το κομψό, βραδινό της look που επέλεξε για τη συγκεκριμένη περίσταση, που όπως φαίνεται από τα stories της, ήταν ένας γάμος.

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Η Κατερίνα Καινούργιου / Instagram.com

Η Κατερίνα Καινούργιου / Instagram.com

Η γνωστή παρουσιάστρια φόρεσε ένα κομψό μακρύ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και ένα clutch τσαντάκι με χρυσές λεπτομέρειες.

Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας μετρούν πάνω από δύο χρόνια κοινής πορείας, αφού η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024. Παρότι το ζευγάρι γνωριζόταν από πολύ πριν μέσα από κοινές παρέες, η φιλική σχέση που διατηρούσαν εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν μεγάλο έρωτα.

 

 

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής τον Νοέμβριο του 2025 υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινή τους πορεία.

Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε στις 3 Απριλίου 2026, όταν η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη τους. Έκτοτε, οι δυο αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο με τη μικρή, δημοσιεύοντας όμορφα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους ως γονείς.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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