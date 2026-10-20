Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή στιγμή με την 6 μηνών κόρη της, Ξένια

« Η Ξένια το ‘χει λατρέψει…» αποκάλυψε η KatKen

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Καινούργιου: «Έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή μετά τον ερχομό της κόρης μου»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου είναι πλήρους απασχόλησης μητέρα και μοιράζεται στιγμές με την 6 μηνών κόρη της, Ξένια.
  • Δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία με τα χεράκια της Ξένιας πάνω σε παιδικό βιβλίο.
  • Η παρουσιάστρια ζητά προτάσεις για παραμύθια από άλλες μαμάδες.
  • Αποκάλυψε ότι η κόρη της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της, αφιερώνοντας χρόνο στο παιδί.
  • Η Ξένια γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 2026 και το ζευγάρι έχει κάνει οικογενειακές εξορμήσεις.

Full time μαμά και πιο ευτυχισμένη από ποτέ είναι η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δεν χάνει ευκαιρία να μοιράζεται με τους followers της τις πιο γλυκές στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα με την κόρη της, Ξένια!

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Νέες φωτογραφίες με τη μικρή Ξένια στο Παρίσι

Η παρουσιάστρια, που διανύει την πιο όμορφη φάση της ζωής της μετά τον ερχομό του πρώτου της παιδιού με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, ανέβασε ένα super cute στιγμιότυπο στο Instagram. Στο story που δημοσίευσε, πρωταγωνιστούν τα μικροσκοπικά χεράκια της μικρής Ξένιας πάνω στις σελίδες του διάσημου παιδικού βιβλίου «Μια κάμπια πολύ πεινασμένη» του Eric Carle. Η Κατερίνα ξετρελάθηκε με την αντίδραση της κόρης της και ζήτησε μάλιστα tips από τις υπόλοιπες μαμάδες!

«Ένα μικρό αριστούργημα που μας θυμίζει πως μέσα από τις πιο απλές ιστορίες κρύβονται τα πιο όμορφα μαθήματα… Η Ξένια το ‘χει λατρέψει… Αν έχετε άλλα δικά σας αγαπημένα θέλω να μου προτείνετε», έγραψε στη λεζάντα της, ζητώντας ιδέες για τα επόμενα παραμύθια.

καινουργιου

«Κάθε μέρα στις 8 το απόγευμα την κάνω μπάνιο»

Η ανάρτηση αυτή ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά τις εξομολογήσεις που έκανε η ίδια στον αέρα του «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας πως η μικρή έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητά της:

«Εγώ έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή, αλλά βάζω προτεραιότητες. Στο παρελθόν τα απογεύματα έβαζα φωτογραφίσεις και άλλα πράγματα, τώρα τα αφιερώνω πάντα στο παιδί μου. Κάθε μέρα στις 8 η ώρα το απόγευμα την κάνω μπάνιο, οπότε ή βγαίνω πιο αργά ή βγαίνω πιο νωρίς», εξομολογήθηκε συγκινημένη η παρουσιάστρια.

Θυμίζουμε πως η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στις 3 Απριλίου 2026. Η μικρή θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη – Αλεξάνδρα (με το «Ξένια» να κερδίζει τις καρδιές όλων), ενώ το ερωτευμένο ζευγάρι έχει ήδη προλάβει να κάνει τις πρώτες του οικογενειακές εξορμήσεις, περνώντας το καλοκαίρι στην Πάρο και κάνοντας ένα ρομαντικό ταξίδι στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο!

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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