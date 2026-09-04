Τα instastories από το πρώτο ταξίδι της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της στο Παρίσι

Το πρώτο ταξίδι τους στο εξωτερικό με την 5 μηνών κόρη τους έκαναν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Το ζευγάρι βρίσκεται στον αγαπημένο του προορισμό, το Παρίσι.

Tόσο η παρουσιάστρια όσο και ο σύζυγός της δημοσίευσαν στιγμιότυπα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Σε δύο φωτογραφίες, είναι με τη μικρή Ξένια στο μάρσιπο.

Στη μία, απαθανατίζεται η οικογένεια σε μια mirror selfie. O Παναγιώτης Κουτσουμπής έχει την κόρη του αγκαλιά στο μάρσιμο και με το άλλο χέρι κρατά από τη μέση την KatKen. Και οι δύο είναι ντυμένοι casual, με την παρουσιάστρια να φορά denim με μεγάλο flare άνοιγμα, λευκό top και μικρή τσάντα Lady Dior.

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Κατερίνα Καινούργιου έχει απαθανατίσει τον σύζυγο με την κόρη τους.

Σε post που έκανε χθες η παρουσιάστρια, φορώντας κόκκινο μaxi φόρεμα με φόντο τον Σηκουάνα, έγραψε: «Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της …».

Το Παρίσι αποτελεί για το ζευγάρι σημαντικό προορισμό. Εκεί είχε κάνει πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια ο επιχειρηματίας, τον Μάιο του 2025. «Το Παρίσι είναι η αγαπημένη μου πόλη σε όλο τον κόσμο... Η επιθυμία μου είναι να παντρευτώ σε πολύ στενό κύκλο», είχε εξομολογηθεί στον αέρα της εκπομπής, μετά την πρόταση γάμου.

Αυτό ήταν το πρώτο καλοκαίρι του ζευγαριού με την κόρη του, που γεννήθηκε στις 3 Απριλίου. Ταξίδεψαν σε Πάρο, Αντίπαρο και Χανιά και είναι πιο ευτυχιμένοι από ποτέ!