Καινούργιου - Κουτσουμπής: Νέες φωτογραφίες με τη μκρή Ξένια στο Παρίσι

Η 5 μηνών κόρη τους στο πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό

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Τα instastories από το πρώτο ταξίδι της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της στο Παρίσι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ταξίδεψαν στο Παρίσι με την 5 μηνών κόρη τους, Ξένια.
  • Δημοσίευσαν φωτογραφίες από το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένων στιγμιότυπων με την κόρη τους στο μάρσιπο.
  • Η Καινούργιου φόρεσε κόκκινο maxi φόρεμα με φόντο τον Σηκουάνα, εκφράζοντας την αγάπη της για την πόλη.
  • Το Παρίσι είναι σημαντικός προορισμός για το ζευγάρι, καθώς εκεί έγινε η πρόταση γάμου το 2025.
  • Αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι της οικογένειας μαζί, έχοντας ταξιδέψει και σε άλλους προορισμούς.

Το πρώτο ταξίδι τους στο εξωτερικό με την 5 μηνών κόρη τους έκαναν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής

Το ζευγάρι βρίσκεται στον αγαπημένο του προορισμό, το Παρίσι. 

Κατερίνα Καινούργιου: Για πρώτη φορά στο Παρίσι με την κόρη της!

Tόσο η παρουσιάστρια όσο και ο σύζυγός της δημοσίευσαν στιγμιότυπα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Σε δύο φωτογραφίες, είναι με τη μικρή Ξένια στο μάρσιπο. 

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Νέες φωτογραφίες με τη μκρή Ξένια στο Παρίσι

Στη μία, απαθανατίζεται η οικογένεια σε μια mirror selfie. O Παναγιώτης Κουτσουμπής έχει την κόρη του αγκαλιά στο μάρσιμο και με το άλλο χέρι κρατά από τη μέση την KatKen. Και οι δύο είναι ντυμένοι casual, με την παρουσιάστρια να φορά denim με μεγάλο flare άνοιγμα, λευκό top και μικρή τσάντα Lady Dior.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Νέες φωτογραφίες με τη μκρή Ξένια στο Παρίσι

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Κατερίνα Καινούργιου έχει απαθανατίσει τον σύζυγο με την κόρη τους. 

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Νέες φωτογραφίες με τη μκρή Ξένια στο Παρίσι

Σε post που έκανε χθες η παρουσιάστρια, φορώντας κόκκινο μaxi φόρεμα με φόντο τον Σηκουάνα, έγραψε: «Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της …».

Το Παρίσι αποτελεί για το ζευγάρι σημαντικό προορισμό. Εκεί είχε κάνει πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια ο επιχειρηματίας, τον Μάιο του 2025. «Το Παρίσι είναι η αγαπημένη μου πόλη σε όλο τον κόσμο... Η επιθυμία μου είναι να παντρευτώ σε πολύ στενό κύκλο», είχε εξομολογηθεί στον αέρα της εκπομπής, μετά την πρόταση γάμου. 

 

 

Αυτό ήταν το πρώτο καλοκαίρι του ζευγαριού με την κόρη του, που γεννήθηκε στις 3 Απριλίου. Ταξίδεψαν σε Πάρο, Αντίπαρο και Χανιά και είναι πιο ευτυχιμένοι από ποτέ!

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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ΠΑΡΙΣΙ
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ΚΟΡΗ
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ΞΕΝΙΑ
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