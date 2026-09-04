Η Κατερίνα Στικούδη έκανε deadlift με 100 κιλά!

Τα σχόλια για την τεχνική της

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Κατερίνα Στικούδη: «Έχω τρία μωρά σπίτι και το μεγάλο είναι το πιο δύσκολο»/ Βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Στικούδη σήκωσε 100 κιλά στο deadlift και το μοιράστηκε στο TikTok.
  • Η τραγουδίστρια πανηγύρισε την επιτυχία της, με θετικά σχόλια από τους followers.
  • Πολλοί χρήστες την επαίνεσαν για τη δύναμή της, ενώ άλλοι έκαναν παρατηρήσεις για την τεχνική της.
  • Κριτικές αναφέρθηκαν στη θέση των ποδιών και στην επιβάρυνση της μέσης κατά την εκτέλεση της άσκησης.
  • Η Στικούδη έχει συμμετάσχει σε αγώνες crossfit και είναι αφοσιωμένη στη γυμναστική.

Η Κατερίνα Στικούδη είναι γνωστή για την αγάπη της στη γυμναστική. Η ίδια, για την ακρίβεια, δε χάνει προπόνηση και έχει συμμετέχει και σε αγώνες crossfit. Aυτή τη φορά, μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεο, δείχνοντας στους followers της την προσπάθειά της να σηκώσει 100 κιλά στο deadlift.

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια φαίνεται να εκτελεί την άσκηση με συνολικό βάρος 100 κιλών. Η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη, καθώς 100 κιλά είναι πολλά. Παρόλα αυτά κατάφερε να ολοκληρώσει την κίνηση και στη συνέχεια πανηγύρισε εμφανώς χαρούμενη για την επίδοσή της.

Δες το βίντεο:

 

@stikouditok 100kg #deadlift #foryourpage #fyp #toeidolosou ♬ original sound - Κατερίνα Στικούδη

 

Τα σχόλια για την τεχνική της

Το βίντεο συγκέντρωσε αρκετά σχόλια, με πολλούς να σπεύδουν να συγχαρούν την Κατερίνα Στικούδη για τη δύναμη και την προσπάθειά της.

«Θηρίο, μπράβο», «δυνατή η Κατερίνα, μπράβο», «Κατερίνα, δεν παίζεσαι» και «είσαι πολύ δυνατό κορίτσι» ήταν μερικά από τα σχόλια που έγραψαν οι χρήστες. Μάλιστα, κάποιος σχολιαστής έκανε αναφορά στο γνωστό «κάτσε κάτω από τη μπάρα» του Χρήστου Ιακώβου, που έχει μείνει στην ιστορία από τις προπονήσεις των Ελλήνων αρσιβαριστών, όπως ο Πύρρος Δήμας και ο Βαλέριος Λεωνίδης.

Οι παρατηρήσεις για την τεχνική

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και εκείνοι που στάθηκαν στον τρόπο με τον οποίο εκτέλεσε την άσκηση, κάνοντας παρατηρήσεις για την τεχνική της. Αρκετοί σχολίασαν πως ο τρόπος εκτέλεσης θα μπορούσε να επιβαρύνει τη μέση της, ενώ άλλοι αναφέρθηκαν στη θέση των ποδιών και των γονάτων.

«Έτσι όπως την κάνεις, όλο το βάρος το τραβάει η μέση σου. Καλύτερα να στο δείξει ο γυμναστής», «καλά, προπονητή δεν έχεις; Όλο λάθος, θα πας για μέση», «άμα σηκώνεις έτσι την μπάρα, σε λίγο καιρό θα χρειαστείς ορθοπεδικό» και «χρειάζεται καλύτερη τεχνική στα πόδια, γιατί τα γόνατα κλείνουν προς τα μέσα» ήταν μερικές από τις παρατηρήσεις που δέχτηκε η τραγουδίστρια.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ
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