Ευθύμης Ζησάκης: Επέτειος γάμου για τον ηθοποιό

«Θα σε διάλεγα ξανά και ξανά»

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Ευθύμης Ζησάκης - Χρύσα Παπαλελούδη: Η πιο όμορφη βάφτιση για τον γιο τους!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη γιορτάζουν τρία χρόνια γάμου στις 3 Σεπτεμβρίου.
  • Ο ηθοποιός μοιράστηκε τρυφερά λόγια και φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους στα social media.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι.
  • Γνωρίστηκαν το 2020 μέσω θεατρικής παράστασης και δημιούργησαν εταιρεία θεατρικών παραγωγών.
  • Ο γιος τους, Ιωάννης – Ιάσονας, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και βαφτίστηκε τον Ιούνιο στην Αίγινα.

Ξεχωριστή είναι η 3η Σεπτεμβρίου για τον Ευθύμη Ζησάκη και τη Χρύσα Παπαλελούδη, καθώς έχουν επέτειο γάμου. Φέτος, το αγαπημένο ζευγάρι συμπληρώνει τρία χρόνια γάμου.

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Με αφορμή την επέτειό τους, ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους. Στη φωτογραφία κρατά στην αγκαλιά του τη σύζυγό του, με τη θάλασσα στο φόντο, και της αφιέρωσε λίγα αλλά ιδιαίτερα τρυφερά λόγια. «Σαν σήμερα, 3 χρόνια πριν. Θα σε διάλεγα ξανά και ξανά», έγραψε ο Ευθύμης Ζησάκης.

Δες την ανάρτησή του:

Από τη θεατρική συνεργασία στον γάμο και την οικογένεια

Ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, έχοντας κοντά τους συγγενείς και φίλους.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2020, μέσα από τη συνεργασία του στη θεατρική παράσταση «Η εκδίκηση της ηλίθιας». Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και λίγους μήνες αργότερα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Στην πορεία έγιναν και επαγγελματικοί συνεργάτες, δημιουργώντας τη δική τους εταιρεία θεατρικών παραγωγών.

Τον Μάρτιο του 2025 ήρθε στη ζωή τους ο γιος τους. Οι δυο τους είχαν επιλέξει να κρατήσουν την εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλοντας να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή. Τον περασμένο Ιούνιο, το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Ο μικρός πήρε το όνομα Ιωάννης – Ιάσονας, ενώ το μυστήριο έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

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ΕΥΘΥΜΗΣ ΖΗΣΑΚΗΣ
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