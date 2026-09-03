Γιώργος Λιάγκα: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του

Οι μαγικές εικόνες που μοιράστηκε ο παρουσιαστής

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Γιώργος Λιάγκα: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας ταξίδεψε στην Ισλανδία με τους γιους του, Γιάννη και Δημήτρη, πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.
  • Επέλεξαν την Ισλανδία για την άγρια ομορφιά της, με ηφαιστειακά τοπία και θερμές πηγές.
  • Επισκέφθηκαν τον θερμοπίδακα Strokkur και τον Χρυσό Καταρράκτη Gullfoss, απολαμβάνοντας μοναδικά φυσικά φαινόμενα.
  • Το ταξίδι προσέφερε ποιοτικό χρόνο και αναμνήσεις για την οικογένεια, πριν επιστρέψει ο παρουσιαστής στην καθημερινότητά του.

Λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα και μπει ξανά στους απαιτητικούς ρυθμούς της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ο Γιώργος Λιάγκας ετοίμασε βαλίτσες για έναν τελείως αναπάντεχο προορισμό μαζί με τους δύο γιους του, τον Γιάννη και τον Δημήτρη!

Η άφιξη του Γιώργου Λιάγκα στο Ρέικιαβικ με τους γιους του

Η άφιξη του Γιώργου Λιάγκα στο Ρέικιαβικ με τους γιους του

Ο παρουσιαστής του ANT1 άφησε για λίγο στην άκρη τις προετοιμασίες της εκπομπής και, αντί για κάποιο κλασικό καλοκαιρινό θέρετρο, επέλεξε την άγρια ομορφιά της Ισλανδίας. Έναν προορισμό που μοιάζει να έχει βγει από κινηματογραφικό σκηνικό, γεμάτο ηφαιστειακά τοπία, εντυπωσιακούς καταρράκτες και θερμές πηγές.

Εντυπωσιασμένος από τα τοπία της Ισλανδίας ο παρουσιαστής

Εντυπωσιασμένος από τα τοπία της Ισλανδίας ο παρουσιαστής

Εντυπωσιασμένος από τα τοπία της Ισλανδίας ο παρουσιαστής

Ο Γιώργος Λιάγκας, που θέτει πάντα ως απόλυτη προτεραιότητα τον ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του, φρόντισε να μοιραστεί μαζί τους μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία. Πατέρας και γιοι περιηγήθηκαν στα πιο εντυπωσιακά σημεία της χώρας, με τον παρουσιαστή να απαθανατίζει μοναδικά στιγμιότυπα.

Ο Γιώργος Λιάγκας ποζάρει μπροστά στον εντυπωσιακό καταρράκτη Seljalandsfoss

Ο Γιώργος Λιάγκας ποζάρει μπροστά στον εντυπωσιακό καταρράκτη Seljalandsfoss

Ανάμεσα στις στάσεις τους ξεχώρισε ο περίφημος Strokkur, ένας από τους πιο ενεργούς θερμοπίδακες στον κόσμο, ο οποίος εκτοξεύει καυτό νερό και ατμό σε ύψος έως και 30 μέτρα!

Από το πρόγραμμά τους δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Gullfoss, ο περίφημος «Χρυσός Καταρράκτης» της Ισλανδίας. Τα παγετωνικά νερά που πέφτουν με ορμή στο επιβλητικό φαράγγι δημιούργησαν ένα καθηλωτικό σκηνικό, που χάρισε στην οικογένεια εικόνες σπάνιας φυσικής ομορφιάς.

Γιώργος Λιάγκα: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του

Ο Γιώργος Λιάγκας αγκαλιά με τους γιους του παρακολουθεί το μοναδικό φυσικό φαινόμενο!

Αυτό το ταξίδι λειτούργησε ως η απόλυτη αφορμή για να γεμίσουν οι μπαταρίες της οικογένειας με ανεξίτηλες αναμνήσεις, λίγο πριν ο παρουσιαστής επιστρέψει στο καθημερινό τηλεοπτικό του ραντεβού!

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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