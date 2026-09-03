Σε ρυθμούς επιστροφής στα σχολικά έδρανα μπαίνει η οικογένεια της Ελεονώρας Μελέτη και του Θοδωρή Μαροσούλη!

Η ευρωβουλευτής απαθανάτισε τη μικρή της πρίγκιπισσα την ώρα που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το σπίτι, έχοντας στην πλάτη της όλα τα απαραίτητα σύνεργα για τη νέα σχολική μέρα.

Ωστόσο, μια μικρή αλλά ιδιαίτερη λεπτομέρεια στη σχολική τσάντα της μικρής δε γινόταν να περάσει απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς της φίλους. Πάνω της ήταν γραμμένο το όνομα «Oceanis», υπενθυμίζοντας πως η κόρη του ζευγαριού έχει βαφτιστεί Αλεξάνδρα - Ωκεανίς.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, βλέποντας την κορούλα της να μεγαλώνει με γοργούς ρυθμούς, δεν μπορέσε να κρύψει τη συγκίνησή της, αναρωτώμενη δημόσια μέσα από ένα Instagram Story: «Πώς μεγαλώνουν έτσι γρήγορα;».

Αυτή η γλυκιά λήψη έρχεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά το συγκινητικό «αντίο» της Ελεονώρας Μελέτη στο φετινό καλοκαίρι.

Στις 21 Αυγούστου, η ίδια είχε αναρτήσει μια πανέμορφη φωτογραφία από την παραλία, αποκαλύπτοντας τη δική τους ξεχωριστή παράδοση. Κάθε χρόνο, στο τελευταίο ηλιοβασίλεμα των διακοπών, μητέρα και κόρη επισκέπτονται το αγαπημένο τους καταφύγιο και φωτογραφίζονται πιασμένες χέρι-χέρι στο ίδιο ακριβώς σημείο!

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ίδια, φέτος ήταν η μικρή Αλεξάνδρα εκείνη που της θύμισε να μην ξεχάσουν το καθιερωμένο τους ραντεβού.

Η γλυκιά ιεροτελεστία με την κόρη της, Αλεξάνδρα

«Κάθε χρόνο, το τελευταίο ηλιοβασίλεμα των διακοπών μας, στο αγαπημένο μας μέρος, στη δική μας παραλία βγάζουμε την ίδια φωτογραφία. Φέτος μάλιστα ήταν εκείνη που μου θύμισε να τη βγάλουμε… Έχει περάσει μέσα μας σαν μια μικρή παράδοση, μια ιεροτελεστία. Όπως το να μαζεύουμε κοχύλια –πλέον δεν τα μετράμε, τα ζυγίζουμε!– το να μιλάμε για τη θάλασσα και τον χειμώνα που θα έρθει… Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα εδώ κρύβει πάντα μια μεγάλη δόση ευγνωμοσύνης, μια μικρή δόση θλίψης, μια μεγάλη νότα αισιοδοξίας, αλλά και ένα υπαρξιακό ερωτηματικό για το τι θα μας φέρει ο χρόνος μέχρι το επόμενο καλοκαίρι…», είχε εξομολογηθεί τότε η Ελεονώρα Μελέτη στη λεζάντα της.