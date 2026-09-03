Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Unlocked: The Coaching System Behind the Legend»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Κολωνία για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Unlocked: The Coaching System Behind the Legend» του Άντονι Ρόμπινς.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Cinedom στις 2 Σεπτεμβρίου.
  • Η Τσιμτσιλή φωτογραφήθηκε με τον Άντονι Ρόμπινς και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram.
  • Φόρεσε κομψό στυλ με σακάκι, ψηλοτάκουνα πέδιλα και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.
  • Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στις μεθοδολογίες του Ρόμπινς, κορυφαίου motivation trainer.

Ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ταξίδεψε ως την  Κολωνία της Γερμανίας. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στη φιλόξενη και πολυπολιτισμική μητρόπολη, για την πρεμιέρα της ταινίας «Unlocked: The Coaching System Behind the Legend» του Άντονι Ρόμπινς.

«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της

Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που εστιάζει στη ζωή του κορυφαίου motivation trainer, Άντονι Ρόμπινς και αποκαλύπτει τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί και τον έχουν αναδείξει σε έναν από τους πιο επιτυχημένους ηγέτες,  αθλητές και επιχειρηματίες του πλανήτη.

H Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Κολωνία/ φωτογραφία από Instagram Σταματίνας Τσιμτσιλή 

H Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Κολωνία/ φωτογραφία από Instagram Σταματίνας Τσιμτσιλή 

Η εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Cinedom, και μάλιστα η Σταματίνα έβγαλε και φωτογραφία με τον διάσημο Αμερικανό συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία αυτοβοήθειας όπως το  «Unlimited Power» και το «Awaken the Giant Within». 

«Μεγάλη τιμή που σε γνώρισα» έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα.

Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς


Κομψά ντυμένη η Σταματίνα στο Κόκκινο Χαλί

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία ήταν και ανάμεσα στους καλεσμένους φόρεσε ένα  σακάκι, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και εντυπωσιακά σκουλαρίκια. 

Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μας μετέφερε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Cinedom.

Η Σταματίνα είπε να δώσει και μία «γεύση» για τα όσα επικρατούσαν στο Cinedom και έτσι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την άφιξη του γνωστού Αμερικανού συγγραφέα 
 

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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ΑΝΤΟΝΙ ΡΟΜΠΙΝΣ
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