Ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ταξίδεψε ως την Κολωνία της Γερμανίας. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στη φιλόξενη και πολυπολιτισμική μητρόπολη, για την πρεμιέρα της ταινίας «Unlocked: The Coaching System Behind the Legend» του Άντονι Ρόμπινς.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που εστιάζει στη ζωή του κορυφαίου motivation trainer, Άντονι Ρόμπινς και αποκαλύπτει τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί και τον έχουν αναδείξει σε έναν από τους πιο επιτυχημένους ηγέτες, αθλητές και επιχειρηματίες του πλανήτη.

H Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Κολωνία/ φωτογραφία από Instagram Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Cinedom, και μάλιστα η Σταματίνα έβγαλε και φωτογραφία με τον διάσημο Αμερικανό συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία αυτοβοήθειας όπως το «Unlimited Power» και το «Awaken the Giant Within».

«Μεγάλη τιμή που σε γνώρισα» έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα.



Κομψά ντυμένη η Σταματίνα στο Κόκκινο Χαλί

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία ήταν και ανάμεσα στους καλεσμένους φόρεσε ένα σακάκι, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μας μετέφερε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Cinedom.

Η Σταματίνα είπε να δώσει και μία «γεύση» για τα όσα επικρατούσαν στο Cinedom και έτσι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την άφιξη του γνωστού Αμερικανού συγγραφέα

