Διπλή αύξηση στον κατώτατο μισθό έρχεται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Αναμένεται να ξεπεράσει τα 950 ευρώ μεικτά το 2027 και να κινηθεί προς τα 1.000 ευρώ μεικτά το 2028.

Οι αυξήσεις δεν αφορούν μόνο όσους αμείβονται ακριβώς με τον κατώτατο μισθό. Επηρεάζουν εργαζομένους που έχουν προϋπηρεσία και δικαιούνται τριετίες, ενώ συνδέεται και με μια σειρά επιδομάτων που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 920 ευρώ μεικτά, μετά την αύξηση των 40 ευρώ που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν κομμάτι του πακέτου της ΔΕΘ που πρόκειται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο, με το βλέμμα στην ενίσχυση εισοδήματος, αλλά και την ελάφρυνση βαρών από την αγορά.

Η «διπλή» αύξηση του κατώτατου μισθού σε δύο βήματα

Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο διαδοχικά βήματα:

2027: ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ.

2028: ο στόχος είναι να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Για το 2027 έχει συζητηθεί ως χαρακτηριστικό σενάριο ένας κατώτατος μισθός της τάξης των 960-970 ευρώ μεικτά. Το ακριβές ποσό, ωστόσο, θα προκύψει από την προβλεπόμενη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Αν επιβεβαιωθεί ένα ποσό κοντά στα 970 ευρώ, μιλάμε για αύξηση περίπου 50 ευρώ τον μήνα σε σχέση με τα σημερινά 920 ευρώ.

Ποιοι θα δουν χρήματα στην τσέπη τους

Άμεσα επηρεάζονται:

εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό,

εργαζόμενοι που έχουν κατοχυρωμένες τριετίες,

δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς οι βασικοί μισθοί συνδέονται με την εξέλιξη του κατώτατου,

δικαιούχοι επιδομάτων που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι αναμένεται να επηρεαστούν από τη νέα αύξηση, άμεσα ή έμμεσα.

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού για τις τριετίες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αύξηση για όσους έχουν συμπληρώσει τριετίες.

Αν ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 970 ευρώ, ενδεικτικά οι μεικτές αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

Τα παραπάνω ποσά είναι μεικτά.

Η αλλαγή του κατώτατου μισθού έχει ευρύτερες επιπτώσεις, επειδή αρκετές παροχές και επιδόματα συνδέονται με αυτόν.

Επίδομα συνταξιούχων: Πόσο θα αυξηθεί και για ποιους

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν δύο σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις έως το τέλος του 2026:

Ετήσιο επίδομα: Το ποσό που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο εξετάζεται να ξεπεράσει τα 300 ευρώ και να πλησιάσει ή ακόμη και να φτάσει τα 446 ευρώ , δηλαδή στο ύψος της εθνικής σύνταξης . Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται στη ΔΕΘ.

Το ποσό που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο εξετάζεται , δηλαδή . Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται στη ΔΕΘ. Περισσότεροι δικαιούχοι : Διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια , με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να αυξάνονται από 1,24 σε 1,66 εκατομμύρια.

: , με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να Αυξήσεις συντάξεων 2027: Η αναθεωρημένη εκτίμηση ανεβάζει την αύξηση περίπου στο 3%, έναντι 2,4% αρχικά .

Η αναθεωρημένη εκτίμηση ανεβάζει την . Κατάργηση προσωπικής διαφοράς: Περίπου 670.000 συνταξιούχοι θα λάβουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση.

Τσίπρας: «Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ το 2027»

Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της ΕΛ.Α.Σ. παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ των εξαγγελιών του βρίσκονται και παρεμβάσεις για την οικονομία, τη φορολογία, τους μισθούς, τη στέγη, την Παιδεία, την ενέργεια και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Μεταξύ άλλων, στο πεδίο της εργασίας, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα σχέδιο σημαντικής ενίσχυσης των εισοδημάτων, με επιδίωξη ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης να ανέλθουν στα 1.800 ευρώ έως τη λήξη της τετραετίας. Στο ίδιο πλαίσιο, πρότεινε την καθιέρωση «Πατριωτικής Εισφοράς», ύψους 1% επί της καθαρής περιουσίας του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων, ενώ έθεσε και ως μέτρο οικογενειακής στήριξης τον διπλασιασμό της φορολογικής έκπτωσης για όσους έχουν παιδιά.

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Πρόσθεσε 13 δισ. στον λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα»

Αυστηρή κριτική στις εξαγγελίες Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε σύγκριση στο πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. με εκείνο της Θεσσαλονίκης του 2014 και κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «τινάζει την μπάνκα στον αέρα» με υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση.

«Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι «νέο», σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος.

Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την «μπάνκα στον αέρα». Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και «πατριωτικοί φόροι», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014.

Και όσο περίσσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και στους πολίτες. Αμετανόητος, προσπαθεί να πείσει ότι με 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, οι Έλληνες το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα.

Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο.

Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους».