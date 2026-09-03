Ηλεία: Κέρδισε τη μάχη ο 8χρονος Θοδωρής που πήγε να πνιγεί

Ποια ήταν η πρώτη του επιθυμία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 8χρονος Θοδωρής σώθηκε από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλεία στις 28 Αυγούστου.
  • Αποσωληνώθηκε και έχει καλή νευρολογική κατάσταση σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
  • Η ναυαγοσώστρια και οι πρώτοι διασώστες του ΕΚΑΒ έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στη διάσωση του παιδιού.
  • Ο Θοδωρής επικοινώνησε με τη ναυαγοσώστρια που τον έσωσε μέσω βιντεοκλήσης.
  • Η πρώτη επιθυμία του Θοδωρή μετά την ανάρρωσή του ήταν να φάει κοκορέτσι.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 8χρονο Θοδωρή, ο οποίος στις 28 Αυγούστου κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλεία, ενώ έκανε βουτιές. 

Ηλεία: Μαχή για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέα Ηλιάδη, το αγοράκι αποσωληνώθηκε, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και παρουσιάζει πολύ καλή νευρολογική εικόνα. 

«Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι» είπε στην ΕΡΤ, τονίζοντας πως «αυτό που έκαναν η ναυαγοσώστρια και οι πρώτοι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν ότι μας έδωσαν τη δυνατότητα να πολεμήσουμε γι’ αυτό το παιδί».

Ηλεία: Συγκλονίζει γιατρός για τον 8χρονο - «Του αφαίρεσα ένα λίτρο νερό»

«Η ναυαγοσώστρια ειδικά του έδωσε πραγματικά το φιλί της ζωής. Έδωσε τον απαραίτητο χρόνο και το οξυγόνο και τις θωρακικές συμπιέσεις, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα για εμάς έγιναν πιο εύκολα. Αυτή είναι η κρίσιμη αλυσίδα των επαγγελματιών υγείας. Δεν είναι να φτάσει σε μια εντατική ένα θύμα πνιγμού. Το θέμα είναι να γίνει η αλυσίδα ώστε ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πύργου δεν διακόμισαν αμέσως τον ασθενή αλλά περίμεναν να σταθεροποιηθεί. Εκτός από το ΕΚΑΒ που συνέχισε την ΚΑΡΠΑ, η ομάδα του Πύργου το παρέλαβε στις 7 και το παρέδωσε στις 3 δίνοντας την ευκαιρία στο παιδί να λάβει την καλύτερη φροντίδα», πρόσθεσε.

Ο κ. Ηλιάδης αποκάλυψε επίσης ότι ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσε ο Θοδωρής ήταν η ναυαγοσώστρια που τον έσωσε. 

«Την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι της έχω μια έκπληξη. Κάναμε βιντεοκλήση και ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Της είπα ότι, εάν στη διάρκεια της καριέρας της σώσει έστω και ένα παιδί, είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο γιατρός.

Όσο για την πρώτη επιθυμία του μικρού Θοδωρή; Σύμφωνα με τον κ. Ηλιάδη, ο μικρός μόλις συνήλθε ζήτησε να φάει… κοκορέτσι! 

«Εμείς όμως είχαμε κοτόπουλο, αλλά το κάναμε κοκορέτσι» είπε γελώντας ο γιατρός.

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