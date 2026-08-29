Ένα αγόρι, μόλις οκτώ ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Ρίο. Κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία.

Ήταν παγωμένο και χωρίς σφυγμό, λέει ο άνθρωπος που συμμετείχε στην προσπάθεια ανάνηψής του.

Ο 8χρονος βρισκόταν στην παραλία της Μαραθιάς και κολυμπούσε μαζί με τους φίλους του, όταν μέσα σε λίγα λεπτά τα γέλια των παιδιών πάγωσαν. Το αγοράκι κινδύνευσε να πνιγεί, ενώ κανείς ακόμη δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό.

Όταν το παιδί μεταφέρθηκε στο Nοσοκομείο Αμαλιάδας, οι γιατροί βρέθηκαν μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και έδωσαν τη δική τους μάχη λεπτό προς λεπτό για να το κρατήσουν στη ζωή.

Ο διευθυντής του Nοσοκομείου Βαγγέλης Δημητρόπουλος σε ανάρτησή του περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την εικόνα που αντίκρισε όταν το αγοράκι έφτασε στο νοσοκομείο.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο συνεπεία πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει».

Μιλώντας στο Star και τη Γεωργία Χάρδα, ο γιατρός περιγράφει τη συγκλονιστική στιγμή που το παιδί άρχισε και πάλι να δείχνει σημάδια ζωής.

«Πέρασα τους σωλήνες ως όφειλα, η κοιλιά του είχε μια έντονη τυμπανικότητα. Του αφαίρεσα κοντά στο ένα λίτρο νερό το οποίο είχε καταπιεί και κάποια στιγμή το παιδί άρχισε να βήχει έντονα, να ανοιγοκλείνει τα ματάκια του. Δεν είναι για κανέναν άνθρωπο, ούτε για τον γιατρό, ούτε για τους γονείς, να βλέπεις ένα παιδί μούσκεμα, χωρίς σημείο ζωής», λέει ο κ. Δημητρόπουλος.

Και συμπληρώνει: «Με πόνο ψυχής το λέω. Ήταν ιδιαίτερα συναισθηματική η στιγμή που κατάλαβα ότι το παιδί πάνω στο βήξιμο άρχισε να ανασαίνει. Αυτή η ικανοποίηση είναι η ηθική δικαίωση του γιατρού για κάθε αγώνα τον οποίο δίνει για τον κάθε άνθρωπο».

Το αγοράκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Ρίου, σε σταθερή κατάσταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στην παραλία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης.