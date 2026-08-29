Ένας 28χρονος με καραμπίνα εξαπέλυσε πυρ σε δρόμο του Ασπροπύργου, τραυματίζοντας έναν ανήλικο που ήταν μαζί με τη μητέρα του.

Η γυναίκα περπατούσε αμέριμνη σε δρόμο στον Ασπρόπυργο μαζί με τον γιο της. Για άγνωστο λόγο διαπληκτίστηκε με τον κατηγορούμενο, ο οποίος επέβαινε στο αυτοκίνητό του.

Η Χριστίνα Καλοκύρη με την κάμερα του Star στο σημείο των πυροβολισμών

Ξαφνικά ο φερόμενος δράστης έβγαλε μια καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Καλοκύρη στο Star.

Ο 14χρονος γιος της γυναίκας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει στα γύρω στενά τον 28χρονο Ρομά και να τον συλλάβει. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Λίγο νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, δύο άτομα πήγαν έξω από ένα σπίτι και άρχισαν να πυροβολούν. Ένας 25χρονος τραυματίστηκε στο χέρι. Το περιστατικό αποδίδεται σε αντίποινα.