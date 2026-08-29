Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Συνελήφθη ένας 70χρονος οδηγός ΙΧ για το θανατηφόρο τροχαίο

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Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
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Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος Σε Τροχαίο με μηχανή
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Στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς είχαμε ακόμη ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Ένας οδηγός μηχανής, μόλις 20 ετών, έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση με Ι.Χ. στον Χορτιάτη.

Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα: Απανθρακώθηκε οδηγός σε τροχαίο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, όλα έγιναν χθες το βράδυ, όταν ο 20χρονος μοτοσικλετιστής ανέβαινε τον κεντρικό δρόμο του Χορτιάτη. Προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε 70χρονος επιχείρησε να στρίψει από τον κεντρικό δρόμο σε ένα στενό.

Στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς είχαμε ακόμη ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Οι πληροφορίες της Λευκής Γεωργάκη

Ενδεχομένως ο 20χρονος να μην αντιλήφθηκε τη μανούβρα αυτή και έπεσε με τη μηχανή πάνω στο αυτοκίνητο. Ο άτυχος οδηγός της μηχανής εκτινάχθηκε σε μια απόσταση περίπου δέκα μέτρων. Ενώ φορούσε κράνος, το κράνος του διαλύθηκε από τη σφοδρότητα του συμβάντος.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες που επιχείρησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, όμως το νεαρό παιδί δεν τα κατάφερε και κατέληξε στο σημείο. Ο 70χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται μέχρι το απόγευμα.

Ένας νεκρός σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

Με αίμα βάφτηκε όμως η άσφαλτος και στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βαγγέλη Γκούμα στο Star, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 40χρονος εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε σηματοδότη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 70χρονος συνεπιβάτης του οχήματος. 

τροχαίο στον Ασπρόπυργο

Οι πληροφορίες του Βαγγέλη Γκούμα

O 40χρονος οδηγός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου συνελήφθη για το δυστύχημα. Η Τροχαία θα εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος.

 

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