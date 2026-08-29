Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 3ης Σεπτεμβρίου

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Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 29/8 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, Αθήνα.
  • Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.
  • Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Σολωμού και στην αριστερή λωρίδα της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.
  • Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 29/8 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

 

 

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σολωμού από το ύψος της οδού Μάρνη και στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Σολωμού έως το ύψος της οδού Στουρνάρη.

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