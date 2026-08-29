Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 29/8 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφορο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σολωμού από το ύψος της οδού Μάρνη και στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Σολωμού έως το ύψος της οδού Στουρνάρη.