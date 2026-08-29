Θερινές εκπτώσεις: Τελευταίο τριήμερο για αγορές

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Οικονομια
Μουδιασμένη η αγορά στις θερινές εκπτώσεις/ ΟPEN News

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
  • Οι έμποροι ελπίζουν σε αύξηση πωλήσεων τις τελευταίες ημέρες.
  • Η τρέχουσα εικόνα πωλήσεων είναι χαμηλότερη από πέρυσι.
  • Οι καταναλωτές έχουν τελευταία ευκαιρία για αγορές με εκπτώσεις.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να εμφανίζουν την προγενέστερη τιμή για τις εκπτώσεις.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι θερινές εκπτώσεις του 2026, καθώς απομένουν μόλις λίγες ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση της εκπτωτικής περιόδου.

Η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν ότι οι τελευταίες ημέρες θα δώσουν κάποια ώθηση στις πωλήσεις. Η μέχρι τώρα εικόνα, ωστόσο, απέχει σημαντικά από τις αρχικές προσδοκίες, καθώς μεγάλο μέρος της αγοράς καταγράφει επιδόσεις χαμηλότερες από τις αντίστοιχες περσινές.

Οι καταναλωτές έχουν έτσι ένα τελευταίο χρονικό περιθώριο για αγορές με μειωμένες τιμές, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η έκπτωση. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η επιχείρηση οφείλει να εμφανίζει την προγενέστερη τιμή πάνω στην οποία υπολογίζεται η μείωση.

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