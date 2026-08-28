Γιώργος Χρυσοστόμου: Tαξίδι στη γενέτειρά του- Οι φωτογραφίες στο Instagram

Τα στιγμιότυπα του ηθοποιού από το «νησί των ιπποτών»

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Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Χρυσοστόμου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται, τον Ιανουάριο του 2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Χρυσοστόμου πέρασε μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στη Ρόδο, τη γενέτειρά του.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram από τον Ιερό Καθολικό Ναό Παναγία της Νίκης και την Πλατεία Ιπποκράτους.
  • Εντυπωσιάστηκε από πολύχρωμους διακοσμητικούς παπαγάλους και δημοσίευσε βίντεο από βόλτα με σκάφος.
  • Ο ηθοποιός έχει επτά αδέλφια και έχει μοιραστεί τις δυσκολίες του να ταξιδεύει στη Ρόδο λόγω υψηλών εξόδων.
  • Φέτος θα πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά του Mega, Κάμπινγκ.

Ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις έκανε ο Γιώργος Χρυσοστόμου, περνώντας μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στη γενέτειρά του, τη Ρόδο. 

Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»

Ο δημοφιλής ηθοποιός δημοσίευσε στο instagram ένα carousel φωτογραφιών με καλοκαιρινά στιγμιότυπα, χωρίς να αναφέρει πού βρίσκεται. Ωστόσο, τα τοπία παραπέμπουν σε σημεία κατατεθέν του «νησιού των ιπποτών».

Ειδικότερα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον Ιερό Καθολικό Ναό Παναγία της Νίκης, που βρίσκεται στο Μανδράκι της Ρόδου κι ένα βραδινό στιγμιότυπο από την Πλατεία Ιπποκράτους στην Παλιά Πόλη της Ρόδου.

Γιώργος Χρυσοστόμου: H φωτογραφία από τον Ιερό Καθολικό Ναό Παναγία της Νίκης/ instagram

Γιώργος Χρυσοστόμου: H φωτογραφία από τον Ιερό Καθολικό Ναό Παναγία της Νίκης/ instagram

Γιώργος Χρυσοστόμου: To βραδινό στιγμιότυπο από την Παλιά Πόλη της Ρόδου/ instagram

Γιώργος Χρυσοστόμου: To βραδινό στιγμιότυπο από την Παλιά Πόλη της Ρόδου/ instagram

Οι πολύχρωμοι διακοσμητικοί παπαγάλοι τοποθετημένοι πάνω στον κορμό ενός μεγάλου δέντρου φαίνεται να κέρδισαν την προσοχή του Γιώργου Χρυσοστόμου. 

Γιώργος Χρυσοστόμου: Tαξίδι στη γενέτειρά του- Οι φωτογραφίες στο Instagram

Ακόμη, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βόλτα με σκάφος, με φόντο τα υπέροχα νερά, αλλά και άλλα στιγμιότυπα με τοπία του νησιού. 

Η βόλτα του Γιώργου Χρυσοστόμου με σκάφος/ instagram

Η βόλτα του Γιώργου Χρυσοστόμου με σκάφος/ instagram

O 46χρονος ηθοποιός γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Είναι το δεύτερο παιδί από τα επτά παιδιά: έχει μια μεγαλύτερη αδελφή, άλλες δύο μικρότερες και μετά ακολουθούν άλλα τρία αγόρια.

Γιώργος Χρυσοστόμου: «Θα ήθελα να πάω διακοπές με τη μητέρα μου οι δυο μας»

«'Εμαθα να μοιράζομαι, να φροντίζω τους άλλους, να φροντίζω τον εαυτό μου, να μην τα θέλω όλα δικά μου», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός στην εκπομπή Στούντιο 4 , το 2023.

Στην ίδια εκπομπή, είχε πει έναν χρόνο αργότερα, πως δεν ταξίδευε στη Ρόδο, καθώς ήταν πολύ ακριβό ένα τέτοιο ταξίδι. «Χειμώνα δεν μπορώ να πάω εκ των πραγμάτων, το Πάσχα είναι μία πολύ ωραία εποχή αλλά είναι σκανδαλώδες το πόσο ακριβό είναι να πάω να δω τους γονείς μου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν μπορώ να μιλήσω με νούμερα, γιατί θα εκθέσω πράγματα, αλλά με το 1/3 πήγα στο Βερολίνο και πέρασα “βασιλιάς” και δεν μπορώ να πάω στη Ρόδο. Είναι ντροπή αυτό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Ο ηθοποιός φέτος θα πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά του Mega, Κάμπινγκ.

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