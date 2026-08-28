Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Η συγκίνηση του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη

«Τα λόγια είναι περιττά, δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν έχω λόγια», είπε

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Eurokinissi
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη αποχώρησαν συγκινημένοι από την κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα στις 28 Αυγούστου.
  • Ο Χάρης μίλησε για τη βαθιά του θλίψη και τις αναμνήσεις που έχει με τον Δημήτρη, τονίζοντας τη σημασία της φιλίας τους.
  • Αναφέρθηκε σε κοινές στιγμές και ταξίδια που είχαν κάνει μαζί, υπογραμμίζοντας την αξία της επικοινωνίας τους.
  • Η Αντελίνα χαρακτήρισε τον Δημήτρη ως καλό φίλο και ταλαντούχο άνθρωπο, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απουσία του.
  • Κάλεσε όλους να ζουν ειρηνικά και να εκφράζουν την αγάπη τους καθημερινά.

Με εμφανή συγκίνηση αποχώρησαν από την κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα ο Χάρης Βαρθακούρης και η σύζυγός του Αντελίνα Βαρθακούρη, το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Οι δυο τους μίλησαν στους δημοσιογράφους για την απώλεια του τραγουδιστή, τη σχέση που είχαν μαζί του και τις αναμνήσεις που τους συνδέουν.

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Η συγκίνηση του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη

Ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε τη φόρτιση της στιγμής, εξηγώντας πόσο διαφορετικά βιώνεται η είσοδος στην εκκλησία όταν πρόκειται για έναν στενό φίλο. Όπως είπε: «Σε χτυπάει πολύ διαφορετικά το να μπεις στην εκκλησία και να ξέρεις ότι ο φίλος σου σε λίγη ώρα θα πάει κάτω από το χώμα. Σε χτυπάει πολύ βαθιά μέσα σου. Τα λόγια είναι περιττά, δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν έχω λόγια».

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συντετριμμένες η σύζυγος, η κόρη & η αδελφή του

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δε το περίμενα. Ήθελα να είμαι ψύχραιμος. Δεν μπορούσα. Είχα χρόνια να τον συναντήσω από κοντά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ανταλλάσαμε μηνύματα. Πολλούς φίλους μπορεί να μη τους βλέπουμε τακτικά, αλλά ακόμα κι αν περάσουν τρία χρόνια, είναι σαν να τον είδες την προηγούμενη μέρα. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά μαζί με τον Δημήτρη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε ζήσει αμέτρητες στιγμές μόνο γέλιου…Έχουμε πάρα πολλές ωραίες ιστορίες…Θα περάσει πολύς καιρός για να χωνέψω το ότι αν του στείλω μήνυμα δε θα απαντήσει».

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Η συγκίνηση του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη

Ο ίδιος στάθηκε και στη διατήρηση της φιλίας τους, παρότι οι συναντήσεις τους είχαν αραιώσει με τα χρόνια. Όπως ανέφερε: «Με πολλούς φίλους μπορεί να μην τους βλέπουμε τακτικά, αλλά ακόμα κι αν περάσουν τρία χρόνια, είναι σαν να τον είδες την προηγούμενη μέρα».

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συγκίνηση στo τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή

Ανασύροντας κοινές μνήμες, μίλησε για τα ταξίδια και τις εμφανίσεις που είχαν κάνει μαζί σε διάφορα μέρη του κόσμου: «Έχουμε ζήσει πάρα πολλά με τον Δημήτρη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε ζήσει αμέτρητες στιγμές... μόνο γέλιου. Θυμάμαι να έχουμε πάει στην Αφρική και ήταν 3.000 κόσμος και αναρωτιόμασταν από πού κι ως πού ήρθαν σε εμάς. Δεκάδες αναμνήσεις έχω με τον Δημήτρη. Πραγματικά, θα περάσει πολύς καιρός για να το χωνέψω ότι αν του στείλω μήνυμα δε θα απαντήσει».

Η φιλία του Χάρη Βαρθακούρη με τον Δημήτρη Κόκοτα ήταν μακρόχρονη και, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, παρέμεινε ζωντανή μέσα από την επικοινωνία τους, ακόμη και όταν δεν υπήρχε συχνή προσωπική επαφή.

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Η συγκίνηση του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη

Δηλώσεις Αντελίνας Βαρθακούρη για τον Δημήτρη Κόκοτα

Στο πλευρό του Χάρη Βαρθακούρη βρισκόταν η Αντελίνα Βαρθακούρη, η οποία μίλησε επίσης για τον Δημήτρη Κόκοτα και για το αποτύπωμα που αφήνει η απουσία του στους ανθρώπους που τον γνώρισαν.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη δήλωσε: «Σήμερα έφυγε ένας καλός φίλος, ένας καλός άνθρωπος, ένας πολύ γλυκός και καλοσυνάτος άνθρωπος και ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Για τον Δημήτρη και για κάθε νέο άνθρωπο που φεύγει και για κάθε οικογένεια που μένει πίσω, είναι εικόνες οι οποίες είναι μια μαχαιριά στην καρδιά». 

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«Ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος και ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Για τον Δημητρη και για κάθε νέο άνθρωπο που φεύγει και για κάθε οικογένεια που μένει πίσω, για όλους εμάς που αντικρύζουμε είναι μια μαχαιριά στην καρδιά. Ας είναι – δε θα πω η αφορμή γιατί δε θέλουμε τέτοιες αφορμές – όλοι εμείς που είμαστε εδώ να ζούμε ειρηνικά, όμορφα και να μπορούμε να λέμε σε αυτούς που αγαπάμε “σ’ αγαπώ” κάθε μέρα», πρόσθεσε.

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