Πώς με τον Βασίλη Μπισμπίκη κοιμούνται αγκαλιά κάθε βράδυ, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Δέσποινα Βανδή.

Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή/ φωτογραφία από NDP/ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ



«Με τον Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας! Πέρα από αυτό, όμως, αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση! Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις! Με αλήθεια! Θαυμάζω, επίσης, το ταλέντο που έχει και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης!» δήλωσε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Espresso» και στη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου.

Η Δέσποινα Βανδή με την κόρη της Μελίνα/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στα δύο της παιδιά Γιώργο και Μελίνα και τόνισε πως είναι ό, τι καλύτερο έχει κάνει.

«Έχω υπέροχη σχέση με τα παιδιά μου και νιώθω πως όλος ο χρόνος που τους αφιέρωσα μέχρι να μεγαλώσουν ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί και οι δύο! Δεν ήταν εύκολο, όπως δεν είναι για κάθε εργαζόμενη μάνα. Ήμουν από πάνω τους σε κάθε στιγμή. Είχα μόνο μια μικρή βοήθεια για να μπορώ να κοιμάμαι τα πρωινά. Όλος μου ο ελεύθερος χρόνος ήταν αφιερωμένος σε αυτά! Σήμερα θαυμάζω δύο συγκροτημένα παιδιά, με υπέροχο ψυχικό κόσμο και με αξίες!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξαιρετικές σχέσεις με τα παιδιά της έχει και ο σύντροφός της Βασίλης Μπισμπίκης καθώς το ζευγάρι είναι μαζί πέντε χρόνια.



