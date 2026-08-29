Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας

Σε μια σημαντική συμφωνία στον ενεργειακό τομέα προχώρησαν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα, με την Ουάσιγκτον να αποκτά πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισ. βαρέλια αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη συμφωνία μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι αυτή επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία δε θα έχει κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους και ότι θα συμβάλει στην αύξηση της αμερικανικής προσφοράς πετρελαίου και στη μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ.

«Με δική μου εντολή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε στενή συνεργασία με την ιδιαίτερα σεβαστή προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες και μέσω μιας σύμπραξης με ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξασφάλισαν τον πλειοψηφικό έλεγχο των ΗΠΑ σε περισσότερα από 65 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων στη Βενεζουέλα, χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας ιδιωτικής εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη 17 πετρελαϊκών πεδίων στη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων στη ζώνη του Ορινόκο και στην περιοχή της λίμνης Μαρακαΐμπο.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να έχουν περίπου 55% της αποτελεσματικής παραγωγής της νέας εταιρείας, ενώ θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αγοράζουν πετρέλαιο σε τιμή κόστους.

Η συμφωνία αναμένεται, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, να προσελκύσει περίπου 100 δισ. δολάρια ιδιωτικών επενδύσεων στη Βενεζουέλα, ενώ η κυβέρνηση της χώρας εκτιμά ότι θα μπορούσε να αποκομίσει περισσότερα από 209 δισ. δολάρια σε φορολογικά έσοδα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι η συμφωνία μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και στην ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Ο στόχος της Ουάσιγκτον

Η συμφωνία εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την αμερικανική παρουσία στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας και να αυξήσει την πρόσβαση των ΗΠΑ σε πετρέλαιο.

Ο Τραμπ έχει παρουσιάσει την εξέλιξη ως σημαντικό όφελος τόσο για την αμερικανική όσο και για τη βενεζουελάνικη πλευρά, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ και να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της οικονομίας της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, αρκετές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί πλήρως, μεταξύ άλλων το ακριβές νομικό και οικονομικό πλαίσιο της νέας εταιρείας και ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη των πετρελαϊκών πεδίων.