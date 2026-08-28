Εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας

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Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Άδεια σε δύο από τα τρία μη κρατικά πανεπιστήμια που είχε ακυρώσει το ΣτΕ / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την εκ νέου χορήγηση αδειών σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια.
  • Οι άδειες αφορούν το Πανεπιστήμιο Keele και το Πανεπιστήμιο York.
  • Η απόφαση υπεγράφη από τον Υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου.
  • Οι άδειες χορηγήθηκαν μετά από διοικητική διαδικασία συμμόρφωσης με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Τα παραρτήματα που λαμβάνουν άδεια είναι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Keele και στο Πανεπιστήμιο York σε συνέχεια των πρόσφατων υπ' αριθ. 1167/2026 και 1169/2026 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας σήμερα, Παρασκευή.

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Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου.

Πιο συγκεκριμένα , τα παραρτήματα - Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

  • The University of Keele, Greece στην Αθήνα
  • City - Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York στη Θεσσαλονίκη

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

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