Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 28/8 στον Μαραθώνα, όταν ένα μωρό μόλις 18 μηνών και ο 14χρονος αδερφός του δέχθηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα, την ώρα που το μικρότερο παιδί βρισκόταν στην αυλή και έπαιζε. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το φίδι πλησίασε το παιδί και το δάγκωσε.

Η κατάσταση πήρε γρήγορα απρόσμενη τροπή, καθώς ο 14χρονος αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και προσπάθησε να βοηθήσει το μικρότερο αδερφάκι του. Στην προσπάθειά του να το απομακρύνει από το φίδι, πλησίασε την οχιά και δέχθηκε και ο ίδιος δάγκωμα.

Οι συγγενείς των δύο παιδιών αντέδρασαν άμεσα και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση του μικρότερου παιδιού κρίθηκε πιο σοβαρή, καθώς πρόκειται για ένα πολύ μικρό παιδί και το δάγκωμα από οχιά μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές.

Το 18 μηνών αγοράκι εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, του χορηγήθηκε το κατάλληλο αντίδοτο. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και αξιολογούν συνεχώς την κατάστασή του.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για να εξεταστεί και να λάβει την απαραίτητη αντιμετώπιση μετά το δάγκωμα.

Παρά την αρχική ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι καθησυχαστικές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας τους, ιδιαίτερα του μικρότερου παιδιού που χρειάστηκε νοσηλεία στην εντατική.