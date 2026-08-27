Ζάκυνθος: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος Πορτογάλος - Επανήλθε στη ζωή με ΚΑΡΠΑ

Τι λέει στο Star o άνθρωπος που τον έβγαλε από το νερό

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 23χρονος Πορτογάλος Αλβάρο αποσωληνώθηκε μετά από 80 λεπτά ΚΑΡΠΑ στη Ζάκυνθο.
  • Οι γονείς του περίμεναν έξω από την εντατική και έλαβαν ευχάριστα νέα για την κατάσταση του παιδιού τους.
  • Ο καπετάνιος Τάσος και ο γιατρός Βασίλης Κανελλόπουλος συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωση του νεαρού.
  • Ο Αλβάρο έχει επαφή με το περιβάλλον, μιλάει και δεν θυμάται τίποτα από την πτώση του στη θάλασσα.
  • Η οικογένεια του Αλβάρο ευχαριστεί τους διασώστες και πιστεύει σε θεϊκή παρέμβαση.

Οι γονείς του νεαρού Πορτογάλου, που είχε ανασυρθεί μισοπεθαμένος από 12 μέτρα βάθος σε παραλία της Ζακύνθου και επανήλθε στη ζωή μετά από 80 λεπτά ΚΑΡΠΑ, μπορούν να χαμογελούν ξανά. Ο νεαρός αποσωληνώθηκε, έχει επαφή με το περιβάλλον και μιλάει κανονικά. Ο ιδιώτης γιατρός και ο καπετάνιος που έδωσαν μάχη με το χρόνο για να σωθεί στο παιδί συγκινημένοι, μιλώντας αποκλειστικά στο Star, αποκαλύπτουν τι τους είπαν οι γονείς, ενώ κάνουν λόγο για θαύμα. 

Ζάκυνθος: Νεαρός Πορτογάλος «Επέστρεψε» Στη Ζωή Με ΚΑΡΠΑ

Για πέντε ολόκληρες ημέρες οι γονείς του νεαρού Αλβάρο, από την Πορτογαλία, περίμεναν έξω από την εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ελπίζοντας σε ένα θαύμα... μέχρι που οι γιατροί τους είπαν ότι το παιδί τους αποσωληνώθηκε και έχει επαφή με το περιβάλλον. Δάκρυα χαράς και ανακούφισης μαζί πλημμύρισαν τα μάτια τους. 

Ζάκυνθος: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος Πορτογάλος - Επανήλθε στη ζωή με ΚΑΡΠΑ

«Θέλω να τον σφίξω στην αγκαλιά μου» λέει μιλώντας αποκλειστικά στο Star ο κύριος Τάσος, ο 70χρονος καπετάνιος που βούτηξε και ανέσυρε τον Αλβάρο από 12 μέτρα βάθος. 

Ζάκυνθος: «Θέλω να τον σφίξω στην αγκαλιά μου»

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έμαθα σήμερα καλά νέα που το παιδί μίλησε με τους δικούς του και στους νοσοκόμους. Είπα στον πατέρα του και στη μητέρα του ότι θέλω να το δω το παιδί, να μπορούσα να το αγκαλιάσω όταν θα είναι δυνατόν», λέει. 

Ίσως πέρα από την ιατρική να συνέβαλε και μία θεϊκή δύναμη, λέει ο Βασίλης Κανελλόπουλος, ο ιδιώτης γιατρός, που κάτω από αντίξοες συνθήκες έκανε σχεδόν μία ώρα ΚΑΡΠΑ στον νεαρό μέχρι να τον παραλάβουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να συνεχίσουν την προσπάθεια καθοδόν για το νοσοκομείο.  

«Η ιατρική φθάνει μέχρι κάποια σημεία. Δεν τα ξέρουμε ακριβώς τα σημεία αλλά και σε αυτή την περίπτωση αισθάνομαι ότι κάτι παραπάνω υπήρξε από αυτό. Την ημέρα του Αγίου πήγα στην εκκλησία και προσευχήθηκα μήπως παίξει και εκείνος το ρόλο του. Όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουνε κάποιες δυνάμεις παραπάνω από εμάς που μπορούν να βοηθήσουν». 

Ζάκυνθος: «Ο νεαρός έχει επαφή με το περιβάλλον, μιλάει. Από τη στιγμή που έπεσε στη θάλασσα και μετά έχει κενό μνήμης»

Ζάκυνθος: «Ο νεαρός έχει επαφή με το περιβάλλον, μιλάει. Από τη στιγμή που έπεσε στη θάλασσα και μετά έχει κενό μνήμης»

«Από αυτά που μου μετέφερε η μητέρα το παιδί έχει επαφή με το περιβάλλον , μιλάει , μπορούσε και έγραφε , έκανε βασικές κινήσεις. Του έχουνε μεταφέρει τι συνέβη. Δεν θυμάται τίποτα. Ότι έχει πλήρη μνήμη των γεγονότων μέχρι τη στιγμή που έπεσε στη θάλασσα και από εκεί δεν θυμόταν τίποτα μέχρι που ξύπνησε», λέει ο κ. Κανελλόπουλος.  

Ο νεαρός, που κάνει διακοπές στο νησί, με τους γονείς του και την αδελφή του είχαν πάει εκδρομή στο Κορίθι Ζακύνθου. Έβαλε τη μάσκα του, έκανε βουτιά, άγνωστο πως έχασε τις αισθήσεις του και  άρχισε να βουλιάζει.    

Ζάκυνθος: «Μου τελείωνε το οξυγόνο. Κλείδωσα το στόμα μου και συνέχισα να ανεβάζω το παιδί»

Ο κ. Τάσος προσθέτει: «Βούτηξα αμέσως παίρνοντας μια καλή ανάσα για να μπορώ να πάω σε αυτό το βάθος. Τράβηξα το παιδί , το έφερνα απάνω με πάρα πολύ δυσκολία ....  το οξυγόνο μου τελείωνε και μένα... εάν πήγαινα απάνω να πάρω ανάσα, θα έχανα δύο λεπτά από τη ζωή του. Κλείδωσα το στόμα μου και ανέβηκα . Βέβαια όταν ήρθα απάνω η ανάσα που πήρα δεν ήταν μόνο αέρα ήταν ανάσα ζωής. Ανάσα ζωής για το παιδί».

 

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