Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων

Έσπασε το φράγμα των 100.000 παραδόσεων σε ένα μήνα

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 24.08.26, 20:27
Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
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Συνολικά οι παραδόσεις έχουν ξεπεράσει τα 1,5 εκατ. οχήματα παγκοσμίως, οκτώ μόλις μήνες αφού ξεπέρασαν το 1 εκατ. Από τον Οκτώβριο του 2024 η εμπορική πορεία της Leapmotor επιταχύνθηκε σημαντικά μέσω της κοινοπραξίας με τον Όμιλο Stellantis που δημιούργησε την Leapmotor International, ανοίγοντας το δρόμο για ανάπτυξη με τη χρήση των υποδομών της Stellantis σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών και το κεντρικό Ευρωπαϊκό Hub ανταλλακτικών, στοιχείο που εγγυάται την άμεση κάλυψη κάθε ανάγκης. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο εμπορικός μήνας στην ιστορία της μάρκας, με 101.267 παραδόσεις παγκοσμίως. Είναι η πρώτη φορά που η Leapmotor αλλά και οποιαδήποτε New Energy Vehicle κινεζική μάρκα ξεπέρασε τις 100.000 παραδόσεις σε έναν μήνα, καταρρίπτοντας ακόμα ένα ρεκόρ.

Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων

Στην Ελλάδα επίσημος εισαγωγέας της μάρκας είναι η Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Lepas και FIAT Professional) του Ομίλου Βασιλάκη, κάτι που ισοδυναμεί με κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών στον πελάτη. Να σημειωθεί πως όλα τα Leapmotor καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία. Το εισαγωγικό μοντέλο ονομάζεται T03 και είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο της αγοράς. Η τιμή του είναι μόλις €16.190 (με την κρατική επιδότηση) και περιλαμβάνει δωρεάν επιλογή χρώματος. Πρόκειται για ένα πολύ ευέλικτο και πλούσια εξοπλισμένο αυτοκίνητο πόλης με αυτονομία 265 km στον μικτό κύκλο WLTP και 395 km στον αστικό.

Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων

Ακολουθούν το C-SUV που ονομάζεται B10 και το D-SUV με την ονομασία C10, μοντέλα που πέρα από τις 100% ηλεκτρικές εκδόσεις διατίθενται με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid EV. Πρόκειται για ένα πανέξυπνο υβριδικό σύστημα με θερμικό κινητήρα που όταν χρειάζεται εκτελεί χρέη γεννήτριας ρεύματος και δίνει συνολική αυτονομία έως και σχεδόν 1.000 km.

Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
Τελευταία προσθήκη στον τιμοκατάλογο αποτελεί το B05, ένα δυναμικό αμιγώς ηλεκτρικό C-hatchback με 218 HP, κίνηση στους πίσω τροχούς, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,7” και αυτονομία έως 482 km (WLTP). Εκτός από εντυπωσιακό είναι επίσης εξαιρετικά προσιτό και πλούσια εξοπλισμένο, με τιμή που ξεκινάει από τις €22.790 μόλις (με την κρατική επιδότηση).

Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
Το επόμενο μοντέλο της μάρκας είναι το B03X που θα ξεκινήσει να διατίθεται τους ερχόμενους μήνες. Πρόκειται για ένα μοντέρνο και πρακτικό B-SUV που θα βάλει με αξιώσεις την μάρκα στη δημοφιλέστερη κατηγορία της Ελληνικής αγοράς.
 

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