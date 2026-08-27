Βάσια Παναγοπούλου: Το ανανεωμένο hairstyle και η απώλεια βάρους

Όσα είπε η γνωστή ηθοποιός για την αλλαγή στην εμφάνισή της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσια Παναγοπούλου έγινε ξανθιά για πρώτη φορά και έχασε 25 κιλά.
  • Η απώλεια βάρους ήταν θέμα υγείας και όχι μόνο εμφάνισης.
  • Θα συμμετάσχει στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ "Μπλε Ώρες" στον ρόλο της Κορίνας.
  • Ακολούθησε αγωγή από ενδοκρινολόγο και δεν πιστεύει σε αυστηρές δίαιτες.
  • Η αλλαγή της εμφάνισης βελτίωσε τη διάθεσή της και ξεκίνησε από την "Γη της ελιάς".

Η Βάσια Παναγοπούλου προχώρησε σε κάποιες αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση, για τις οποίες μίλησε σε συνέντευξή της. Όπως δήλωσε, για πρώτη φορά στη ζωή της έγινε ξανθιά, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι έχασε 25 κιλά.

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Η γνωστή ηθοποιός, την οποία θα απολαύσουμε τη νέα τηλεοπτική σεζόν στη σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες», στο ρόλο της Κορίνας, αναφέρθηκε στη μεταμόρφωσή της, μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ! και τον Γιώργο Πράσινο. 

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Όπως είπε χαρακτηριστικά, η απώλεια βάρους δεν ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που είχε ως αποκλειστικό στόχο την εμφάνιση, αλλά ήταν ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων.

Όσον αφορά στην αλλαγή του χρώματος των μαλλιών της, η Βάσια Παναγοπούλου τόνισε ότι: «Δεν έχω υπάρξει ποτέ ξανθιά. Ήταν ιδέα της Βάνας Δημητρίου (σ.σ. σεναριογράφου στις «Μπλε Ώρες») και δεν ήμουν αρνητική. Το άκουσα με ψυχραιμία, θα έλεγα (γέλια). Είπα: "Ναι, γιατί όχι; Θα το προσπαθήσω και αν γίνεται –εννοώντας το τεχνικό κομμάτι–, με χαρά"».

Η Βάσια Παναγοπούλου έγινε ξανθιά για τις ανάγκες του νέου της ρόλου / Φωτογραφία: NDP

Η Βάσια Παναγοπούλου έγινε ξανθιά για τις ανάγκες του νέου της ρόλου / Φωτογραφία: NDP

Ενώ αναφέρθηκε και στην εποχή όπου για τις ανάγκες ενός ρόλου της χρειάστηκε να κόψει κοντά τα μαλλιά της: «Ναι, πριν από 20 χρόνια. Όπως και τότε που έγινε για τις ανάγκες του ρόλου μου στο σίριαλ "Επιθυμίες", έτσι και τώρα έγινε με αφορμή τον ρόλο της Κορίνας στη νέα σειρά "Μπλε Ώρες". Θεωρώ ότι μέσα στη διαδικασία που ακολουθεί ο ηθοποιός, πέρα από την εσωτερική προσέγγιση του ρόλου του, πρέπει να ταιριάζει και η εξωτερική του εμφάνιση».

Όσον αφορά στην απώλεια βάρους, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι: «Το έκανα για μένα. Ήταν θέμα υγείας, προληπτικά. Έπρεπε να χάσω κιλά. Ξέρεις, όταν φτιάχνει η εξωτερική σου εικόνα, βελτιώνεται και η διάθεσή σου. Μόνο καλό είναι. Έχασα συνολικά 25 κιλά».

Ενώ για το πώς κατάφερε να χάσει αυτά τα κιλά, η  Βάσια Παναγοπούλου είπε ότι: «Πήγα σε ενδοκρινολόγο και ακολούθησα την αγωγή που μου πρότεινε. Δεν πιστεύω σε διατροφές και αυστηρές δίαιτες. Το να πάρουμε πολλά κιλά είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, από διατροφικά μέχρι ψυχολογικά. Όταν το αναγνωρίζουμε, οφείλουμε να δράσουμε. Για μένα η αλλαγή ξεκίνησε από τη «Γη της ελιάς» και ευτυχώς που το προσπάθησα και τα κατάφερα, γιατί όταν πριν από λίγους μήνες έσπασα το πόδι μου, σκέφτηκα με τρόμο: «Θεέ μου, αν είχα επιπλέον 25 κιλά με σπασμένο πόδι, πώς θα τα είχα βγάλει πέρα;».

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