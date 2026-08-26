Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την οικογένεια του Γρηγόρη Γκουντάρα που θα βλέπουμε στη νέα εκπομπή του Star Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, καθώς η σύζυγός του, Ναταλί Κάκκαβα, γιορτάζει την ονομαστική της γιορτή.

Ο γνωστός παρουσιαστής που δεν κρύβει την αδυναμία και την αγάπη που τρέφει για εκείνη, θέλησε να της ευχηθεί δημόσια μέσα από το Instagram με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Σήμερα γιορτάζει το κορίτσι μου… σήμερα γιορτάζει το κορίτσι της οικογένειας μας… ο άνθρωπος μας, το στήριγμα μας, η ψυχή μας, το χαμόγελο μας, η αγάπη μας… Ναταλί μου,να έχεις υγεία, να πετύχεις όλους τους στόχους σου, να συνεχίσεις να στηρίζεις όλους όσοι έχουν ανάγκη και να ξέρεις πως οι τρεις άνδρες του σπιτιού θα είναι ΠΑΝΤΑ δίπλα σου».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Γκουντάρα

Ένας δυνατός γάμος και η κοινή τους πορεία

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2010 στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Νέο Ψυχικό, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς. Μέσα στα χρόνια έχουν δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια, αποκτώντας δύο γιους, τον Οδυσσέα και τον Μάρκο, οι οποίοι αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Παράλληλα με την οικογενειακή τους ζωή, έχουν συνεργαστεί με επιτυχία και τηλεοπτικά, αποδεικνύοντας πως παραμένουν αχώριστοι τόσο στη ζωή όσο και στην οθόνη.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα με τους γιους τους Οδυσσέα και Μάρκο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Αγία Ναταλία και η σημασία της ημέρας

Η Ορθόδοξος Εκκλησία τιμάει στις 26 Αυγούστου τη μνήμη της Αγίας Ναταλίας και του συζύγου της, Αγίου Αδριανού. Η Αγία Ναταλία έζησε στη Νικομήδεια κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους και ξεχώρισε για τη βαθιά της πίστη, αλλά και για την αφοσίωση στον σύζυγό της, τον οποίο στήριξε μέχρι το τέλος του μαρτυρίου του. Για αυτόν το λόγο, οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία θεωρούνται προστάτες των παντρεμένων ζευγαριών και σύμβολο της συζυγικής αγάπης κι αφοσίωσης.