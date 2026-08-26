Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι ευχές στη Ναταλί Κάκκαβα για τα γιορτή της

«Οι τρεις άνδρες του σπιτιού θα είναι πάντα δίπλα σου», έγραψε

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλί Κάκκαβα γιορτάζει την ονομαστική της γιορτή, με ευχές από τον σύζυγό της Γρηγόρη Γκουντάρα μέσω Instagram.
  • Ο Γρηγόρης εξέφρασε την αγάπη του, τονίζοντας τη σημασία της Ναταλί στην οικογένεια και την υποστήριξή της.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 και έχει δύο γιους, τον Οδυσσέα και τον Μάρκο.
  • Η ημέρα τιμά την Αγία Ναταλία, προστάτιδα των παντρεμένων ζευγαριών, που συμβολίζει την αφοσίωση και την αγάπη.
  • Η οικογένεια Γκουντάρα συνεργάζεται και τηλεοπτικά, αποδεικνύοντας την αλληλεγγύη τους.

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την οικογένεια του Γρηγόρη Γκουντάρα που θα βλέπουμε στη νέα εκπομπή του Star Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, καθώς η σύζυγός του, Ναταλί Κάκκαβα, γιορτάζει την ονομαστική της γιορτή.

Γρηγόρης Γκουντάρας: Η οικογενειακή ανάρτηση για τα 56α γενέθλιά του

Ο γνωστός παρουσιαστής που δεν κρύβει την αδυναμία και την αγάπη που τρέφει για εκείνη, θέλησε να της ευχηθεί δημόσια μέσα από το Instagram με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Σήμερα γιορτάζει το κορίτσι μου… σήμερα γιορτάζει το κορίτσι της οικογένειας μας… ο άνθρωπος μας, το στήριγμα μας, η ψυχή μας, το χαμόγελο μας, η αγάπη μας… Ναταλί μου,να έχεις υγεία, να πετύχεις όλους τους στόχους σου, να συνεχίσεις να στηρίζεις όλους όσοι έχουν ανάγκη και να ξέρεις πως οι τρεις άνδρες του σπιτιού θα είναι ΠΑΝΤΑ δίπλα σου».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Γκουντάρα

Ένας δυνατός γάμος και η κοινή τους πορεία

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2010 στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Νέο Ψυχικό, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς. Μέσα στα χρόνια έχουν δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια, αποκτώντας δύο γιους, τον Οδυσσέα και τον Μάρκο, οι οποίοι αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους. 

Γκουντάρας- Kάκκαβα: Το σπάνιο βίντεο από τον γάμο τους

Παράλληλα με την οικογενειακή τους ζωή, έχουν συνεργαστεί με επιτυχία και τηλεοπτικά, αποδεικνύοντας πως παραμένουν αχώριστοι τόσο στη ζωή όσο και στην οθόνη.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα με τους γιους τους Οδυσσέα και Μάρκο

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα με τους γιους τους Οδυσσέα και Μάρκο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Αγία Ναταλία και η σημασία της ημέρας

Η Ορθόδοξος Εκκλησία τιμάει στις 26 Αυγούστου τη μνήμη της Αγίας Ναταλίας και του συζύγου της, Αγίου Αδριανού. Η Αγία Ναταλία έζησε στη Νικομήδεια κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους και ξεχώρισε για τη βαθιά της πίστη, αλλά και για την αφοσίωση στον σύζυγό της, τον οποίο στήριξε μέχρι το τέλος του μαρτυρίου του. Για αυτόν το λόγο, οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία θεωρούνται προστάτες των παντρεμένων ζευγαριών και σύμβολο της συζυγικής αγάπης κι αφοσίωσης.

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