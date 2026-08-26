ΔΕΘ: Το πακέτο μέτρων για συνταξιούχους, επαγγελματίες, οικογένειες

Τι εξετάζει η Κυβέρνηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.26 , 10:47 Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή
26.08.26 , 10:37 Ολυμπιακός: Αποκάλυψη για Βάργκας - «Πώληση με ποσό ρεκόρ»
26.08.26 , 10:30 Tουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά μετά από φωτιά σε μαιευτική κλινική
26.08.26 , 10:11 Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Bergamini
26.08.26 , 10:10 Γωγώ Μαστροκώστα: «Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό» έγραψε ο Χάρης Σιανίδης
26.08.26 , 10:00 Φανουρόπιτα: Η συνταγή του μοναχού Ευγενίου από το Άγιον Όρος
26.08.26 , 09:55 Λάρισα: Αγόρασε σπίτι και βρήκε μουμιοποιημένη σορό στο υπόγειο
26.08.26 , 09:54 Δημήτρης Κόκοτας: Όταν τραγούδησε στη σκηνή με τον πατέρα του το «Γιε μου»
26.08.26 , 09:37 Μαρία Αντωνά: Οι νέες εξωτικές φωτογραφίες από τις Σεϋχέλλες
26.08.26 , 09:29 Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ζέστη έως αρχές Σεπτεμβρίου
26.08.26 , 09:22 Κατερίνα Καινούργιου: Η αγωνία για το πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη με την Ξένια
26.08.26 , 09:05 OMODA & JAECOO: Γίνεται ο Official Automotive Partner της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
26.08.26 , 09:03 Γεώργιος Σουρής: Τα πιο γνωστά αποφθέγματα του σατιρικού Έλληνα ποιητή
26.08.26 , 08:34 Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η σύσκεψη της Κουτσελίνη με τους συνεργάτες της
26.08.26 , 08:31 «Καλό ταξίδι, φίλε μου»: Η σόουμπιζ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα
Ορνέλα Μούτι: Στα 71 της χρόνια πιο όμορφη από ποτέ η Ιταλίδα σταρ
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Σύνταξη στα 62 αντί για 67: Το «κλειδί» των 40 ετών για επιστήμονες
Ομπράντοβιτς: Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!
Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα και πότε τη μοιράζουμε
ΔΕΘ: Το πακέτο μέτρων για συνταξιούχους, επαγγελματίες, οικογένειες
Λάρισα: Αγόρασε σπίτι και βρήκε μουμιοποιημένη σορό στο υπόγειο
Παπαδάκη: Απαντά στα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τον Κώστα Σόμμερ
«Καλό ταξίδι, φίλε μου»: Η σόουμπιζ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα
Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
«Κλείδωσαν» τα μέτρα της ΔΕΘ / Βίντεο Σκάι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου, εστιάζοντας σε συνταξιούχους, επαγγελματίες και οικογένειες.
  • Εξετάζεται έκτακτη ενίσχυση για συνταξιούχους που μπορεί να φτάσει τα 446 ευρώ, επηρεάζοντας 1,87 εκατ. δικαιούχους.
  • Προβλέπεται μείωση φορολογικού συντελεστή για επιχειρήσεις και παρέμβαση στα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες.
  • Από 1η Ιανουαρίου 2027, σχεδιάζεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα για εργοδότες.
  • Αύξηση επιδόματος παιδιού Α21 έως 30% και νέα φορολογική ελάφρυνση για οικογένειες με παιδιά.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις για το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου.

Κόντρα για την εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν και μετά τον Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν συνταξιούχους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οικογένειες με παιδιά, αγρότες και καταναλωτές ενέργειας, με στόχο την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει επαφές με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Στο επίκεντρο οι συνταξιούχοι - Τα σενάρια για αύξηση συντάξεων και έκτακτου επιδόματος 

Βασικός πυλώνας του πακέτου είναι η στήριξη των συνταξιούχων. Εξετάζεται έκτακτη ενίσχυση που θα μπορούσε να καταβληθεί τον Νοέμβριο και να ξεπερνά τα 300 ευρώ, με τα σενάρια να προβλέπουν ποσά 400 ή 446 ευρώ. 

Η ενίσχυση αφορά περίπου 1,87 εκατ. δικαιούχους, ενώ εξετάζεται περαιτέρω διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. 

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται υψηλότερη αύξηση των συντάξεων για το 2027, η οποία, ανάλογα με την πορεία πληθωρισμού και ανάπτυξης, μπορεί να διαμορφωθεί στο 2,7%-2,8%. Εξετάζεται, επίσης, νέα παρέμβαση στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. 

Από τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ώστε περίπου 670.000 συνταξιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση. 

Ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 

Για τις επιχειρήσεις εξετάζεται μείωση του φορολογικού συντελεστή έως και κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προωθείται παρέμβαση στα τεκμήρια, με έμφαση στους φορολογικά συνεπείς. 

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και προκαταβολής φόρου, με στόχο τη συνολική ελάφρυνση επαγγελματιών και επιχειρήσεων. 

Τι προβλέπεται για τους μισθωτούς - Στο «τραπέζι» νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών 

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα για τους εργοδότες. Εφόσον υπάρξει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος, η μείωση μπορεί να φτάσει τη μία μονάδα και να μοιραστεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. 

Νέα μέτρα για οικογένειες με παιδιά - Εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος παιδιού 

Στο κυβερνητικό πακέτο περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για τις οικογένειες.  

Εξετάζεται αύξηση των ποσών του επιδόματος παιδιού Α21 έως και 30%, χωρίς αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. 

Παράλληλα, σχεδιάζεται νέα φορολογική ελάφρυνση για οικογένειες με παιδιά. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΔΕΘ
 |
ΜΕΤΡΑ
 |
ΔΕΘ 2026
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας Για Αγορά Δύο Φρεγατών Bergamini
Πολιτικη
Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Bergamini
Αλέξης Τσίπρας
Πολιτικη
Κόντρα για την εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν και μετά τον Μητσοτάκη
Κατακόρυφη αύξηση τουρκικών παραβιάσεων
Πολιτικη
Προκαλεί και στο πεδίο η Τουρκία: Κατακόρυφη αύξηση παραβιάσεων
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη Mε Tην Αφροδίτη Νέστορα
Πολιτικη
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αφροδίτη Νέστορα στο Μέγαρο Μαξίμου
Ανδρέας Παπανδρέου
Πολιτικη
O… Ανδρέας Παπανδρέου υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ!
Ο χάρτης των ελληνικών Patriot
Πολιτικη
Tα διλήμματα για τους ελληνικούς Patriot και το διπλωματικό σκάκι
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Πολιτικη
Στα 117 εκατ. ευρώ οι δωρεές προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Μητσοτάκης: Στη ΔΕΘ Ο Οδικός Χάρτης Έως το 2030
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Στη ΔΕΘ ο οδικός χάρτης έως το 2030 - Τι είπε για Τουρκία
Όλγα Γεροβασίλη
Πολιτικη
Και επίσημα εκτός ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη - Η επιστολή της
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top