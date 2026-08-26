Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις για το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν συνταξιούχους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οικογένειες με παιδιά, αγρότες και καταναλωτές ενέργειας, με στόχο την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει επαφές με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.

Στο επίκεντρο οι συνταξιούχοι - Τα σενάρια για αύξηση συντάξεων και έκτακτου επιδόματος

Βασικός πυλώνας του πακέτου είναι η στήριξη των συνταξιούχων. Εξετάζεται έκτακτη ενίσχυση που θα μπορούσε να καταβληθεί τον Νοέμβριο και να ξεπερνά τα 300 ευρώ, με τα σενάρια να προβλέπουν ποσά 400 ή 446 ευρώ.

Η ενίσχυση αφορά περίπου 1,87 εκατ. δικαιούχους, ενώ εξετάζεται περαιτέρω διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται υψηλότερη αύξηση των συντάξεων για το 2027, η οποία, ανάλογα με την πορεία πληθωρισμού και ανάπτυξης, μπορεί να διαμορφωθεί στο 2,7%-2,8%. Εξετάζεται, επίσης, νέα παρέμβαση στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Από τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ώστε περίπου 670.000 συνταξιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση.

Ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Για τις επιχειρήσεις εξετάζεται μείωση του φορολογικού συντελεστή έως και κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προωθείται παρέμβαση στα τεκμήρια, με έμφαση στους φορολογικά συνεπείς.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και προκαταβολής φόρου, με στόχο τη συνολική ελάφρυνση επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Τι προβλέπεται για τους μισθωτούς - Στο «τραπέζι» νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα για τους εργοδότες. Εφόσον υπάρξει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος, η μείωση μπορεί να φτάσει τη μία μονάδα και να μοιραστεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Νέα μέτρα για οικογένειες με παιδιά - Εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος παιδιού

Στο κυβερνητικό πακέτο περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για τις οικογένειες.

Εξετάζεται αύξηση των ποσών του επιδόματος παιδιού Α21 έως και 30%, χωρίς αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί.

Παράλληλα, σχεδιάζεται νέα φορολογική ελάφρυνση για οικογένειες με παιδιά.