Ταξίδι στα Χανιά με τη μονάκριβη κόρη τους πραγματοποίησαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Η παρουσιάστρια του Alpha, που απολαμβάνει το πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από την οικογενειακή τους απόδραση στην Κρήτη.

Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής: Οικογενειακή απόδραση στην Κρήτη!

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα Χανιά, η γλυκιά μανούλα είχε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον πνευματικό της, πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη. Αυτή τη φορά επέστρεψε κοντά του έχοντας στην αγκαλιά της την τεσσάρων μηνών κόρη της, Ξένια.

Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον πατέρα Δημήτριο στα Χανιά

Έναν χρόνο πριν, η παρουσιάστρια είχε επισκεφθεί τον ίδιο ιερέα και του είχε εκμυστηρευτεί τη βαθιά επιθυμία της να αποκτήσει ένα παιδάκι. Όπως αποκάλυψε η ίδια, τα λόγια του τής έδωσαν δύναμη κι ελπίδα σε μια εύθραυστη περίοδο της ζωής της.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου του 2026. Η μονάκριβη κόρη τους θα πάρει το διπλό όνομα Πολυξένη - Αλεξάνδρα, αλλά τη φωνάζουν ήδη Ξένια.

Το άλμπουμ από το ολιγοήμερο ταξίδι της στα Χανιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μικρή Ξένια

Το αγαπημένο ζευγάρι πέρασε τις περισσότερες μέρες του καλοκαιριού στην Πάρο, έναν προορισμό που αγαπούν και οι δύο ιδιαίτερα. Η μικρή Ξένια δεν έλειψε λεπτό από δίπλα τους, ενώ έδειχνε να έχει αποκτήσει νησιώτικο αέρα. Όλο αυτό το διάστημα, η Κατερίνα Καινούργιου δε σταμάτησε να αναρτά στιγμιότυπα στα social media που ακτινοβολούσαν οικογενειακή ευτυχία.