Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 05/10/2026 - 11/10/2026

Μια κομβική εβδομάδα ξεκινά για τα ερωτικά!

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04.10.26 , 16:47 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 05/10/2026 - 11/10/2026
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα 05/10/2026 - 11/10/2026 φέρνει επιστροφές και νέες εξελίξεις στα ερωτικά.
  • Στις 07/10, η σύνοδος Ερμή-Αφροδίτης μπορεί να επαναφέρει παλιές σχέσεις και συζητήσεις.
  • Το εξάγωνο Άρη-Ουρανού προσφέρει εκπλήξεις και τολμηρές κινήσεις στις γνωριμίες.
  • Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 10/10 ανοίγει νέες προοπτικές στις σχέσεις, απαιτώντας ρεαλιστικές επιλογές.
  • Στις 11/10, το τετράγωνο Αφροδίτης-Άρη εντείνει την ερωτική ένταση, αλλά μπορεί να προκαλέσει και συγκρούσεις.

Μια κομβική εβδομάδα ξεκινά για τα ερωτικά, με επιστροφές, ξαφνικές εξελίξεις, νέα ξεκινήματα και πολύ έντονη ερωτική χημεία.

Στις 07/10/2026, η σύνοδος του Ερμή με την ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό μπορεί να ξαναφέρει πρόσωπα, μηνύματα και συζητήσεις που έμειναν στη μέση. Ένας παλιός έρωτας μπορεί να επικοινωνήσει, λόγια που δεν ειπώθηκαν να βρουν επιτέλους τον δρόμο τους ή μια σχέση να επιστρέψει σε ένα ζήτημα που ποτέ δεν λύθηκε πραγματικά. Την ίδια ημέρα, το εξάγωνο Άρη-Ουρανού φέρνει το στοιχείο της έκπληξης και της ανατροπής! Μια ξαφνική γνωριμία, ένα απρόσμενο μήνυμα ή μια τολμηρή κίνηση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, ενώ έχουμε μεγαλύτερη διάθεση να σπάσουμε παλιά μοτίβα και να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε διαφορετικά. Αν κάτι ή κάποιος επιστρέψει, όμως, τι έχει αλλάξει πραγματικά αυτή τη φορά;

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 10/10/2026 ανοίγει έναν νέο κύκλο στις σχέσεις και δημιουργεί την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει για εμάς συντροφικότητα, ισορροπία και αμοιβαιότητα. Δίνεται ευκαιρία για μια νέα γνωριμία, επαναπροσέγγιση, συμφιλίωση ή μια νέα αρχή μέσα σε μια υπάρχουσα σχέση, ενώ κάποιες καταστάσεις μπορούν πράγματι να αποκτήσουν μεγαλύτερη προοπτική και να εξελιχθούν. Το καινούργιο, όμως, δεν έρχεται χωρίς προϋποθέσεις. Παρελθοντικές σχέσεις, επιθυμίες και άλυτα ζητήματα εξακολουθούν να επηρεάζουν τις επιλογές μας, ενώ παράλληλα καλούμαστε να δούμε πιο ρεαλιστικά τι μπορεί να αντέξει στον χρόνο και τι βασίζεται κυρίως στον ενθουσιασμό ή στην ανάγκη να μη χάσουμε έναν άνθρωπο. Είναι ένα νέο ξεκίνημα που ζητά να κάνουμε διαφορετικές επιλογές, όχι απλώς να ξαναζήσουμε με διαφορετικό τρόπο τα ίδια μοτίβα.

Η ερωτική και σεξουαλική ένταση κορυφώνεται στις 11/10/2026 με το τετράγωνο Αφροδίτης-Άρη. Η ερωτική έλξη γίνεται δυνατή, το πάθος αναζωπυρώνεται και ένα φλερτ μπορεί να περάσει γρήγορα στην πράξη. Η ίδια ένταση, όμως, μπορεί να φέρει ζήλια, ανταγωνισμό, νεύρα και σύγκρουση ανάμεσα σε διαφορετικές επιθυμίες. Μπορεί να θέλουμε πολύ κάποιον/α, αλλά θέλουμε και τα ίδια πράγματα; Γιατί το δυνατό πάθος μπορεί να μας φέρει κοντά, αλλά δεν αρκεί πάντα για μας κρατήσει δυο ανθρώπους μαζί!

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