Οι αγρότες κατεβαίνουν ξανά στους δρόμους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, με το ενδεχόμενο χριστουγεννιάτικων μπλόκων να είναι ανοιχτό.

Στον Βόλο, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της πόλης, συνεχίζοντας τις δράσεις που ξεκίνησαν στη Λάρισα. Ανοιχτό παραμένει, μάλιστα, το ενδεχόμενο να στηθούν μπλόκα ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα.

Νωρίτερα, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου. Στη συνέχεια, σταμάτησαν έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου πέταξαν σάπια μήλα, κάστανα και λαχανικά, ενώ κατέληξαν στο λιμάνι, όπου θα διανυκτερεύσουν ενόψει της αυριανής πανελλαδικής απεργίας.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται κυρίως για το αυξημένο κόστος ενέργειας και παραγωγής, αλλά και για τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Όπως υποστηρίζουν, οι ίδιοι πωλούν φθηνά, ενώ οι καταναλωτές πληρώνουν πολλαπλάσια. Μάλιστα, μοίρασαν δωρεάν γάλα και μήλα, λέγοντας πως προτιμούν να χαρίσουν την παραγωγή τους παρά να τη διαθέσουν σε εξευτελιστικές τιμές.

Παράλληλα, ζητούν την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν από φυσικές καταστροφές.

Το ενδεχόμενο νέων μπλόκων, ακόμη και μέσα στην εορταστική περίοδο, θα εξεταστεί στην πανελλαδική σύσκεψη της 6ης Δεκεμβρίου, στη Νίκαια της Λάρισας.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αναφέρει ότι θα τηρηθεί η δέσμευση για την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου, ενώ σημειώνει ότι έχει εφαρμοστεί το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.

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