Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση τέθηκε μετά την απολογία του ο 63χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο, λόγω διαφωνίας μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Ο εισαγγελέας τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου, ενώ η ανακρίτρια έκρινε ότι πρέπει να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια φέρεται να έκρινε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, καθώς και κίνδυνος τέλεσης νέων ομοειδών πράξεων. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο νέων αξιόποινων πράξεων και να διασφαλίσει την παρουσία του κατηγορούμενου στα επόμενα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.

Αντίθετα, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο 63χρονος πρέπει να προφυλακιστεί και να οδηγηθεί στη φυλακή.

Τη διαφωνία καλείται πλέον να επιλύσει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του εντός πενθημέρου.

Θησείο: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο κατηγορούμενος

Κατά την απολογία του, ο 63χρονος αρνήθηκε ότι δολοφόνησε με πρόθεση τη σύζυγό του. Από την πλευρά της υπεράσπισης διατυπώθηκε η θέση ότι πρόκειται για θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια.

Ο κατηγορούμενος απέδωσε το περιστατικό σε καβγά που ξέσπασε ανάμεσα στο ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και ότι η σύζυγός του τού επιτέθηκε πρώτη. Παράλληλα, επικαλέστηκε προβλήματα συμπεριφοράς και κρίσεις που, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετώπιζε η 61χρονη, καθώς και ψυχολογικά προβλήματα.

Ο κατηγορούμενος απέδωσε το περιστατικό σε καβγά που ξέσπασε ανάμεσα στο ζευγάρι / Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

«Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό. Δεν υπάρχει στραγγαλισμός, ούτε απόφραξη αερίων οδών, ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι μετά το περιστατικό τής φόρεσε καθαρά ρούχα και στη συνέχεια ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία, παραμένοντας στο διαμέρισμα μέχρι να φτάσουν οι Αρχές.

Δήλωσε, επίσης, συντετριμμένος από τον θάνατό της, επισημαίνοντας ότι ήταν παντρεμένοι επί 39 χρόνια.

Η 61χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή του Θησείου, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.