Εξιχνιάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. η δολοφονία του 52χρονου στη Γλυφάδα, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν στο Αγρίνιο έναν 48χρονο.

O συλληφθείς, ο οποίος προφυλακίστηκε, φέρεται να βοήθησε τους δράστες να διαφύγουν, ενώ αναζητείται ένας ακόμη 48χρονος από την Αλβανία, που έχει ταυτοποιηθεί ως ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Η δολοφονία του επονομαζόμενου «Παπαγάλου» είχε σημειωθεί στις 11 Οκτωβρίου 2026. Το θύμα, το οποίο εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο, κινούνταν με τη μηχανή του προς την εργασία του, όταν δύο άνδρες που επέβαιναν σε άλλη μοτοσικλέτα το προσέγγισαν. Ένας από αυτούς φέρεται να άνοιξε πυρ επανειλημμένα.

Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, οι δράστες αρχικά πυροβόλησαν για να αναγκάσουν τον 52χρονο να χάσει τον έλεγχο της μηχανής του και, όταν έπεσε στο έδαφος, τον εκτέλεσαν.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 10 κάλυκες.

Η διαδρομή διαφυγής μέσω Κερατέας και Καρέα και τα βίντεο

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από το σημείο της δολοφονίας, αλλά και από τα σημεία που πέρασαν οι δράστες κατά τη διαφυγή τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο δράστες κατευθύνθηκαν αρχικά προς την Κερατέα, όπου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη κατοικία χωρίς αριθμό.

Εκεί φέρεται να τους περίμενε ο 48χρονος που συνελήφθη. Με ασημί αυτοκίνητο τούς μετέφερε στις εργατικές κατοικίες του Καρέα, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή, χωρίς να χρησιμοποιούν πλέον τη μηχανή της επίθεσης.

Κατά την εξέτασή του, ο συλληφθείς φέρεται να παραδέχθηκε ότι μετέφερε τους δύο άνδρες, αρνήθηκε όμως ότι γνώριζε πως εμπλέκονταν σε ανθρωποκτονία και είπε ότι πίστευε πως η μοτοσικλέτα ήταν κλεμμένη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες τού παρέδωσαν τα δύο κράνη τους και του ζήτησαν να αποσυναρμολογήσει τη μηχανή. Ο 48χρονος είχε ήδη αρχίσει να τη διαλύει και είχε απομακρύνει εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων και τον κινητήρα. Για το ένα κράνος φέρεται να είπε ότι το έδωσε σε τρίτο πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου δεν αποκάλυψε.

Δολοφονία Γλυφάδα: Ο καταζητούμενος και το ποινικό παρελθόν του

Ο δεύτερος 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, έχει ταυτοποιηθεί ως ο οδηγός της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και αναζητείται. Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Καλαμάτας, που εκδόθηκε το 2023 και διατηρήθηκε σε ισχύ το 2024, για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση αφορά ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Μεσσήνης, τον Ιούλιο του 2023, κατά την οποία αφαιρέθηκαν 130.000 ευρώ. Επιπλέον, το 2025 του επιβλήθηκε από το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λαμίας ποινή κάθειρξης εννέα ετών και τριών μηνών για τρεις ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή.

Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές και ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο. Είχε ερευνηθεί στο πλαίσιο υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση χώρων στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων.

Σε αποθηκευτικό χώρο στην Αυλίζα Κερατέας, που φερόταν να συνδέεται με τον ίδιο και την αδελφή του, είχαν εντοπιστεί πολεμικού τύπου υλικά και πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων σώματα χειροβομβίδων, πυροδοτικοί μηχανισμοί και φυσίγγια.

Για τον 48χρονο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η τακτική παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του.

Η έρευνα για τη δολοφονία στη Γλυφάδα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν τον δεύτερο 48χρονο και να διερευνούν πλήρως τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων.