Γλυφάδα: Ποιος ήταν ο 52χρονος «Παπαγάλος» που δολοφονήθηκε

Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν πισώπλατα

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 52χρονου, γνωστού ως «Παπαγάλος», στη Γλυφάδα από αγνώστους.
  • Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς στην πλάτη και στο κεφάλι ενώ οδηγούσε μοτοσυκλέτα.
  • Οι δράστες φέρονται να παρακολουθούσαν το θύμα και διέφυγαν με μοτοσυκλέτα.
  • Ο 52χρονος είχε ποινικό παρελθόν, σχετιζόμενο με κυκλώματα προστασίας και βίαιες συγκρούσεις.
  • Η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της δολοφονίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει σύλληψη.

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, με θύμα έναν 52χρονο, γνωστό στους κύκλους των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού με το παρατσούκλι «Παπαγάλος». Ο άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, κοντά στο γκολφ, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας.

Το θύμα, με αρχικά Ν.Γ., δέχθηκε πυροβολισμούς στην πλάτη και στο κεφάλι, ενώ επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, είχε ξεκινήσει λίγη ώρα νωρίτερα από το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης, με κατεύθυνση προς την παραλιακή λεωφόρο.

Γλυφάδα: Γνώριμος των Αρχών ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό

Γλυφάδα: Οι οκτώ κάλυκες και το ενδεχόμενο ενέδρας

Γλυφάδα: Οι οκτώ κάλυκες και το ενδεχόμενο ενέδρας

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έφτασαν στο σημείο εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης ή οι δράστες να παρακολουθούσαν το θύμα και να του επιτέθηκαν ενώ κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του. Από τους πυροβολισμούς, ο 52χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και να κατέληξε στο οδόστρωμα.

Αρχικά, κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε την Αστυνομία, θεωρώντας ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν οκτώ κάλυκες, ενώ τα τραύματα του άνδρα, στην πλάτη και στο κεφάλι, παρέπεμπαν σε ανθρωποκτονία.

Η περιοχή αποκλείστηκε για τη συλλογή στοιχείων, ενώ η μοτοσυκλέτα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κατοικιών, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του θύματος και των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φερόμενοι ως εκτελεστές επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, φορούσαν σκούρα ρούχα και κράνη και, μετά την επίθεση, διέφυγαν μέσα από τα στενά της περιοχής. Οι κάλυκες θα εξεταστούν στα εργαστήρια, ώστε να προκύψουν στοιχεία για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε και να διερευνηθεί τυχόν σύνδεση με άλλες υποθέσεις.

Γλυφάδα: Το ποινικό παρελθόν του 52χρονου και τα πιθανά κίνητρα

Γλυφάδα: Το ποινικό παρελθόν του 52χρονου και τα πιθανά κίνητρα

Ο 52χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε κύκλωμα που φέρεται να πουλούσε προστασία σε ιδιοκτήτες καταστημάτων, αλλά και για περιστατικά με πυροβολισμούς σε βάρος άλλων οπαδών του Παναθηναϊκού.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η δολοφονία σχετίζεται με διαφορές στον χώρο της νύχτας, οικονομικές συναλλαγές ή αντιπαραθέσεις που ενδεχομένως συνδέονται με το παρελθόν του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένο κίνητρο ούτε έχει γίνει γνωστή κάποια σύλληψη για την υπόθεση.

Κάτοικοι της περιοχής εμφανίστηκαν αιφνιδιασμένοι από το περιστατικό, καθώς το σημείο δεν παρουσιάζει συνήθως αυξημένη κίνηση τις πρώτες πρωινές ώρες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
 

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