Γλυφάδα: Γνώριμος των Αρχών ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια οι κάλυκες από το σημείο της δολοφονίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία άνδρα στη Γλυφάδα αποδίδεται σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με πυροβολισμό στο κεφάλι.
  • Το θύμα, ηλικίας 50-60 ετών, ήταν γνωστό στις Αρχές και εργαζόταν σε νυχτερινό μαγαζί.
  • Βρέθηκαν οκτώ κάλυκες στο σημείο, που εξετάζονται για πιθανές σχέσεις με άλλες επιθέσεις.
  • Το θύμα εντοπίστηκε αιμόφυρτο κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας, αρχικά θεωρήθηκε θύμα τροχαίου.
  • Οι έρευνες διεξάγονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Μαφιόζικο» χτύπημα που αποδίδεται σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» εκτιμάται ότι ήταν η δολοφονία του άνδρα στη Γλυφάδα, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι και βρέθηκε μερικά μέτρα μακριά από τη μηχανή του, σήμερα τα ξημερώματα.  

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό δίπλα στη μηχανή του

Παρόλο που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, εκτιμάται ότι ήταν 50- 60 ετών. Οι πληροφορίες λένε πάντως εργαζόταν σε νυχτερινό μαγαζί και πως ήταν γνώριμος των Αρχών. 

Εικάζεται δε, ότι δέχτηκε τον πυροβολισμό ενώ ήταν εν κινήσει με τη μηχανή του. Υπενθυμίζεται ότι βρέθηκαν στο σημείο οκτώ κάλυκες. 

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό, μερικά μέτρα μακριά από τη μηχανή του. Εκτιμάται ότι ήταν εν κινήσει τη στιγμή της δολοφονίας/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό, μερικά μέτρα μακριά από τη μηχανή του. Εκτιμάται ότι ήταν εν κινήσει τη στιγμή της δολοφονίας/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

«Ήταν πολύ κοντά σε έναν, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα και άνηκε στη Greek mafia», μετέδωσε το Mega. 

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όνομά του εμπλέκεται σε περιστατικά οπαδικής και ενδοοικογενειακής βίας. 

Οι κάλυκες που περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, για να διαπιστωθεί αν το όπλο της δολοφονίας έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, γίνεται σάρωση του υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Το θύμα εντοπίστηκε αιμόφυρτο στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας, περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, από περαστικό. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν θύμα τροχαίου. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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