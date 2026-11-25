Μετά τη συνέντευξη του Βαγγέλη Λιάκου στην οποία επέμεινε ότι δεν έχει καμία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα που να συνδέεται με δημόσιες συμβάσεις και ότι μοναδική πηγή των εισοδημάτων του είναι η βουλευτική του αποζημίωση, αλλά και τις εξηγήσεις του για την ανάθεση συμβάσεων από Δήμους στις αδελφές του, το ερώτημα είναι πώς είδε το Μαξίμου τα όσα ισχυρίσθηκε και αν πλέον κλείνει τη συζήτηση για την παραμονή του στο κυβερνητικό σχήμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αλλά και για τις εσωκομματικές αναταράξεις που έχει προκαλέσει η υπόθεση στη Νέα Δημοκρατία, η υπόθεση έχει κλείσει.

Ο κ. Λιάκος μένει γιατί η ζημιά του να φύγει θα ήταν μεγαλύτερη, όπως ανέφερεν κυβερνητικές πηγές που κηρύσσουν επισήμως το θέμα Λιάκου «λήξαν» και διαμηνύουν ότι ο υφυπουργός Εσωτερικών παραμένει οριστικά στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πηγές δεν του ζήτησαν να δώσει τη σημερινή συνέντευξη σε εκπομπή του Σκάι και αυτό ήταν δική του πρωτοβουλία. Βεβαίως, ο υφυπουργός όλες αυτές τις μέρες είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου, αν και η συνέντευξη δεν ενθουσίασε, χωρίς όμως να δημιουργήσει νέο ζήτημα.

Οι εσωκομματικές αναταράξεις, ο Στ. Πουλής και η συνάντηση Α. Γεωργιάδη με τον Κ. Μητσοτάκη

Η υπόθεση έχει βεβαίως και εσωκομματική διάσταση. Ο κ. Λιάκος σήμερα αρνήθηκε να κατονομάσει ποιος τον στοχοποίησε προεκλογικά, λέγοντας ότι θα τα βρει η δικαιοσύνη όπου προσέφυγε.

Όμως, όλες τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα για τον Σταμάτη Πουλή, νυν εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας και πρώτο επιλαχόντα στη Δυτική Αττική. Ο κ. Πουλής είναι πολιτικός φίλος του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χθες έσπευσε στο Μαξίμου, συνάντησε τον πρωθυπουργό και λέγεται ότι του παρείχε στοιχεία ότι ο κ. Πουλής δεν έχει σχέση με την υπόθεση.

Ως εκ τούτου, δεν γεννάται συζήτηση για το αν ο κ. Πουλής θα είναι στο ψηφοδέλτιο με τον κ. Λιάκο. Όπως κατέληξε πάντως ο Γ. Ευγενίδης, η υπόθεση έχει προκαλέσει αυτονόητη φθορά στην κυβέρνηση.

