Δύο παράλληλες υποθέσεις με κοινό φόντο τις δημόσιες συμβάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Από τη μία, οι αποκαλύψεις για τις επιχειρηματικές σχέσεις του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, και τα έργα ύψους 752.000 ευρώ. Από την άλλη, οι απευθείας αναθέσεις άνω του 1,6 εκατομμυρίου ευρώ στις εταιρείες των αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πυρά με ιδιαίτερη ένταση.

Μ. Χατζηγιαννάκης: Οι εταιρείες μου πήραν έργα με διαγωνισμό

O γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης σύμφωνα με δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» έχει κοινή εταιρεία με τον δήμαρχο Στυλίδας Γιάννη Αναγνώστου, ο οποίος φαίνεται να έχει δώσει σε δύο άλλες τεχνικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο κυριος Χατζηγιαννάκης, 3 δημόσια έργα σε παραλιακές οδούς της περιοχής, συνολικού ύψους 752.000 €.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης επιβεβαίωσε ότι στο γραφείο της εταιρείας του στην οδό Φιλελλήνων έχουν παραχωρήσει χώρο για να γίνονται συνεδριάσεις του οργανωτικού της ΕΛ.Α.Σ. και τόνισε ότι έχει στοχοποιηθεί προκειμένου να καλύψει η κυβέρνηση της ευθύνες της για την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου και της απευθείας αναθέσεις στις αδερφές του.

Εξηγήσεις από Τσίπρα ζητούν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει αν γνώριζε τις δημόσιες συμβάσεις που πήρε ο κύριος Χατζηγιαννάκης και αν ήταν δική του απόφαση να στεγαστούν το οργανωτικό της στα γραφεία της εταιρείας του

«Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι μόνο ότι έχει κυβερνήσει τη χώρα, έχει επανέλθει στο ότι έχει το μονοπώλιο της ηθικής. Σίγουρα αυτό το δημοσίευμα απαιτεί πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει τα δημόσια έργα που πήραν οι τεχνικές εταιρείες που μετέχει ο κύριος Χατζηγιαννάκης. με το γεγονός ότι στα γραφεία του στεγάζονται το οργανωτικό της ΕΛ.Α.Σ. και θέτοντας θέμα χρηματοδότησης του κόμματος

«Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. κρύβονται όταν η συζήτηση πάει στη χρηματοδότηση του κόμματος τους. Ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Η αντιπαράθεση για τις απευθείας αναθέσεις στις αδελφές του Υφυπουργού Εσωτερικών

Στο μεταξύ ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος μίλησε για τις απευθείας αναθέσεις στις εταιρείες που έχουν οι δύο αδερφές του, οι οποίες ξεπέρασαν τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2026 και έδωσε τη δική του εξήγηση για το πως ο τζίρος τους οκταπλασιάστηκε επί νέας Δημοκρατίας

«Εξειδικεύεται, φτιάχνει τη δική ης πορεία, την επεκτείνει τη δραστηριότητα, την αυξάνει συνεχώς στους Δήμους που είχε κάνει κάτι καλά, δεν το οφείλει σε μένα… ήταν και επί ΠΑΣΟΚ και επι ΝΔ και επί ΣΥΡΙΖΑ... οι δήμαρχοι βγήκαν και είπαν ότι ουδέποτε ενοχλήθηκαν από μένα… Επηρέασα; Δεν επηρέασα» υποστήριξε ο κ. Λιάκος

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι όσο ο κύριος Λιακος είναι υφυπουργός δεν μπορούν να παίρνουν δημόσιες συμβάσεις αδερφές του, κάτι που υιοθέτησε πλήρως και ο ίδιος. Πάντως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζητά την αποπομπή του και η ΕΛΑΣ ζητάει εξηγήσεις.

ΕΛ.Α.Σ: Σκληρή απάντηση στις κατηγορίες για Χατζηγιανάακη με υπονοούμενα για τη στάση Ανδρουλάκη.

Σκληρή απάντηση στις κατηγορίες για Χατζηγιαννάκη έδωσε η ΕΛ.Α.Σ. με υπονοούμενα για τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νικου Ανδρουλάκη: «Υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;»

Στην αντεπίθεση η ΕΛ.Α.Σ. στην κριτική ΠΑΣΟΚ για τον Χατζηγιαννάκη

«Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο πράγμα. Ο ένας στηρίζει τον άλλον και ο ένας καλύπτει τα σκάνδαλα του άλλου» υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Με υπαινικτική διάθεση ο Στέφανος Κασσελάκης ανέλυσε τον τζίρο μιας εκ των εταιριών του κ. Χατζηγιαννάκη: «Πρόκειται για μάγο στις μπίζνες... Αυτή η εταιρία 3C+P μέσα σε δυο -δυόμισι μήνες κάνει τζίρο 200.000 ευρώ, το 2024 κάνει τζίρο 2 εκατομμύρια το 2024 και το 2025 5,4 εκατομμύρια».

Γκρίνια στη ΝΔ για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Λιάκο.

Στο εσωτερικό της ΝΔ ο Βαγγέλης Λιάκος έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση

«Μόνο που το συζητάμε καταλαβαίνουμε ότι καλό θα ήταν να μην το συζητούσαμε» δήλωσε στο Οpen o βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης, ενώ ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra ότι «εμένα δεν μου αρέσει να συζητάμε 5 – 6 μέρες αυτά τα θέματα».