Μετά τη μάχη των «μεταγραφών» ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτιά τους στην Αθήνα και την περιφέρεια.

Η Ράνια Τραγόμαλλου παρουσίασε στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR τα πρώτα ονόματα που παίρνουν θέση στον προεκλογικό χάρτη.

Αρχές Δεκεμβρίου τα πρώτα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ

Αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων του. Από τη δεξαμενή της διεύρυνσης που παραμένει ανοιχτή με το πράσινο ψηφοδέλτιο αναμένεται να κατέβουν η Νίνα Κασιμάτη στη Β΄Πειραία και ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά.

Η Ανατολική Αττική συγκεντρώνει μεγαλύτερες πιθανότητες απ’ ότι η Μεσσηνία για την Μυρτώ Κοροβέση, ενώ η Γιώτα Πούλου, εφόσον ολοκληρωθεί η προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κατέβει στη Βοιωτία .

Τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Μεταγραφές και νέοι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια



Ο Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του Απόστολου, αναμένεται να είναι υποψήφιος στο Νότιο Τομέα ενώ ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, εγγονός του αείμνηστου Ευάγγελου Γιαννόπουλου, ακούγεται για τον Δυτικό Τομέα Αθήνας και για την Ξάνθη ο Κώστας Τοροσίδης, αδελφός του διεθνούς ποδοσφαιριστή Βασίλη Τοροσίδη.

ΠΑΣΟΚ: Οι νέοι υποψήφιοι

ΕΛ.Α.Σ: Το Σάββατο οι πρώτες ανακοινώσεις υποψηφίων

Στην ΕΛ.Α.Σ. ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει το Σάββατο τα χαρτιά του και ανακοινώνει το 50% των υποψηφίων στην περιφέρεια. Ο Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου αναμένεται να είναι υποψήφιος στις Σέρρες. Στην Αχαΐα ο πρώην τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μαρίνος Σκανδάμης. Η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρμπου στον Έβρο και ο επίσης δικηγόρος Γιώργος Μπαλατσούκας στα Τρίκαλα.

ΕΛ.Α.Σ: Το Σάββατο οι πρώτες ανακοινώσεις υποψηφίων



Παλιοί «σύντροφοι» στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ.

Στα ψηφοδέλτια θεωρούνται σίγουρες οι υποψηφιότητες πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που πλέον έχουν παραδώσει την έδρα τους. Προκειται για :

Βασίλης Κόκκαλης- Λάρισα

Μίλτος Ζαμπάρας - Αιτωλοακαρνανία

Συμεών Κεδίκογλου - Εύβοια

Διονύσης Καλαματιανός - Ηλεία.

Οι παλιοί «σύντροφοι» στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ.

Και ο Μπάμπης Στόκας για τα ψηφοδέλτιο της ΕΛ.ΑΣ.



Από τις υποψηφιότητες που θα συζητηθούν είναι -σύμφωνα με πληροφορίες του Star - αυτή του Μπάμπη Στόκα.Ο γνωστός τραγουδοποιός ακούγεται για την Β’ Πειραιά.

Ο Μπάμπης Στόκας πιθανός υποψήφιος με την ΕΛ.Α.Σ.