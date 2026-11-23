Νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις για το Αιγαίο από τον Μουσταφά Μπασκαρά, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Άγκυρας, επαναφέροντας θέσεις της Άγκυρας για την αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, τα 12 ναυτικά μίλια, την υφαλοκρηπίδα και το καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων. Οι παρεμβάσεις του αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το συγκεκριμένο κέντρο έχει συμμετάσχει, σε συνεργασία με το τουρκικό ΥΠΕΞ, στον σχεδιασμό του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας.

Ο Τούρκος αξιωματούχος συνέδεσε ευθέως το καθεστώς αποστρατικοποίησης με την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Ελλάδα... παραβιάζει διεθνείς συνθήκες! Παράλληλα, έθεσε εκ νέου θέμα για γεωγραφικούς σχηματισμούς που, όπως υποστήριξε, δεν κατονομάζονται ρητά σε διεθνείς συμφωνίες.

Με αιχμή την αποστρατιωτικοκοποίηση των νησιών

«O αποστρατικοποιημένος χαρακτήρας των νησιών του Αιγαίου δεν αποτελεί νέο ζήτημα. Προέρχεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, καθώς και από τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947. Όλες οι συμφωνίες αυτές αποτελούν εγγυήσεις. Η κυριαρχία επί των νησιών αυτών έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα, υπό τον όρο του σεβασμού του αποστρατικοποιημένου χαρακτήρα τους. Δυστυχώς, όμως, από τη δεκαετία του 1950, οι ελληνικές αρχές άρχισαν να στρατιωτικοποιούν τα νησιά αυτά και σήμερα σχεδόν όλα έχουν στρατιωτικοποιηθεί από ελληνικά στρατεύματα ή ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Και, δυστυχώς, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης εγκρίνουν αυτές τις δραστηριότητες στα ελληνικά νησιά. Πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να σέβονται τη διεθνή συμφωνία που υπογράφηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια. Πρέπει να διατηρήσουν τα νησιά αυτά σε κατάσταση αποστρατιωτικοποίησης».

Ο Μπασκαρά αναφέρθηκε και στη διακοίνωση που είχε αποστείλει η Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη το 2021, περιγράφοντας τη θέση της Άγκυρας για το θέμα.

Τι είπε για τα 12 μίλια και την υφαλοκρηπίδα

Στις δηλώσεις του, ο επικεφαλής του τουρκικού κέντρου επανέφερε και το πάγιο επιχείρημα της Άγκυρας κατά της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, συνδέοντάς το με την ελευθερία ναυσιπλοΐας και την κατανομή θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο.

«Ωστόσο, εάν στο Αιγαίο ισχύουν χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων, ξαφνικά πάνω από το 70% του Αιγαίου είναι ελληνικά χωρικά ύδατα. Το μερίδιο της Τουρκίας αυξάνεται από 8% σε 13%, ενώ το υπόλοιπο θα αποτελεί την ανοικτή θάλασσα για τα σκάφη, τα οποία μόνο εκεί μπορούν να πλέουν ελεύθερα στο Αιγαίο. Αυτό δεν περιορίζει μόνο τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, αλλά επηρεάζει αρνητικά και τα δικαιώματα όλων των άλλων χωρών που χρησιμοποιούν το Αιγαίο για τα σκάφη τους και την πλοήγησή τους. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε κάτι που μοιάζει με λίμνη της Ελλάδας. Επομένως, αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς, όταν η ελληνική πλευρά διεκδικεί χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων. Επομένως, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό το ζήτημα από άλλα ζητήματα στο Αιγαίο. Ένα άλλο ζήτημα είναι η υφαλοκρηπίδα. Πρέπει να συμφωνήσουμε σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας» δήλωσε ο Μπασκαρά.

Αμφισβητήσεις για νησίδες, βράχους και νησιά στο Αιγαίο

Ο ίδιος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας την τουρκική θέση περί αποστρατικοποίησης με την απώλεια κυριαρχίας, ενώ μίλησε και για εκατοντάδες νησίδες, βράχους και νησιά που, όπως υποστήριξε, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης με την Ελλάδα.

«Το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να γίνει σεβαστό. Εάν η παραβίαση συνεχιστεί, σύμφωνα με τη δήλωση της Τουρκίας προς τα Ηνωμένα Έθνη, η ελληνική πλευρά θα χάσει την κυριαρχία της επί των νησιών αυτών, σύμφωνα με τις συνθήκες που παραχώρησαν τα νησιά αυτά στην ελληνική πλευρά, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων θαλάσσιας οριοθέτησης. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ορισμένα νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος τα οποία δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα στις διεθνείς συνθήκες. Η κυριαρχία επί αυτών των νησιών, βράχων και νησίδων δεν παραχωρήθηκε άμεσα στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών. Επομένως, υπάρχει επίσης ένα άλλο ζήτημα σχετικά με την κυριαρχία επί αυτών των βράχων, νησιών και νησίδων. Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε σχετικά με το νομικό καθεστώς αυτών των νησιών, βράχων και νησίδων. Και ο αριθμός αυτών των γεωγραφικών σχηματισμών δεν είναι μικρός. Σύμφωνα με άλλες πηγές, υπάρχουν περίπου 500» δήλωσε μάλιστα, ο Τούρκος αξιωματούχος.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ο ελληνικός χάρτης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μπασκαρά και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δημοσιοποίησε τον δικό της σχεδιασμό τον Απρίλιο του 2025, την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση της ελληνικής πλευράς.

«Η Τουρκία έχει επίσης εκπονήσει τον δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τον δημοσιοποίησε τον Απρίλιο του 2025, την ίδια ημέρα που η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τον δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αν εξετάσει κανείς αυτούς τους θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς, σύμφωνα με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας, θα διαπιστώσει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές τομεακές εγκαταστάσεις [sic, σ.σ. 'facilities'] στις θαλάσσιες περιοχές, από την ενέργεια έως την αλιεία, από τις θαλάσσιες μεταφορές έως τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα είναι σαφώς καθορισμένα. Οι δηλώσεις της Τουρκίας αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν «ζωντανό» χάρτη, τον οποίο θα ανανεώνουμε. Τον Αύγουστο του περασμένου έτους προσθέσαμε δύο νέες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, ενώ πολύ πρόσφατα ο Τ/Πρόεδρος Erdoğan ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο νέων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, τα οποία είχαν ήδη συμπεριληφθεί στον χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας».

Η κατακλείδα του ήταν εκ νέου επιθετική απέναντι στην ελληνική πλευρά και στη χρήση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στο Αιγαίο.

«Αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από την πλευρά της Ελλάδας, ο ΘΧΣ χρησιμοποιείται κατά κάποιον τρόπο ως εργαλείο για τις μαξιμαλιστικές της προσεγγίσεις στο Αιγαίο. Και η Τουρκία δεν αποδέχεται μια τέτοια πρωτοβουλία από την ελληνική πλευρά. Γι’ αυτό και στην πραγματικότητα δεν είναι έγκυρη» κατέληξε ο Μουσταφά Μπασκαρά.

