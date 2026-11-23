Δύσκολες ώρες περνάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς όπως ενημέρωσε τους fans του, μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Instagram, έπαθε τροφική δηλητηρίαση.
Ο τραγουδιστής και σύζυγος της Αλεξάνδρας Νίκα, υπέφερε μη μπορώντας να σηκωθεί από το κρεβάτι, ενώ όπως ενημέρωσε τους followers του είχε μία δύσκολη μέρα.
Ο ίδιος δημοσίευσε μία φωτογραφία που τον δείχνει να είναι ξαπλωμένος στον καναπέ και έγραψε στη λεζάντα:
«Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω την αγάπη μου».