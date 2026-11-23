Με τρεις μοναδικές εμφανίσεις που θα συζητηθούν, η Ολίβια Βασιλοπούλου έρχεται στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, στο Πουέρτο Ρίκο, αποφασισμένη να εντυπωσιάσει και να αφήσει το δικό της στίγμα.

Σε λίγες ώρες η 24χρονη εστεμμένη που γεννήθηκε στην Αυστραλία, θα ανέβει στη σκηνή των καλλιστείων Miss Universe, κάνοντας το όνειρό της πραγματικότητα. Οι εμφανίσεις που θα κάνει, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από την προσωπική της σελίδα στα social media θα είναι τρεις.

Η μία με βραδινό φόρεμα, η άλλη με μαγιό και η άλλη με θα είναι με χρυσή πανοπλία, δηλαδή σε ρόλο πολεμίστριας.

Η στολή με πανοπλία είναι μία συμβολική εμφάνιση καθώς η Ολίβια ενσαρκώνει μια αρχαία Ελληνίδα πολεμίστρια, που φορά μια εντυπωσιακή χρυσή πανοπλία, έναν επιβλητικό μπλε μανδύα που παραπέμπει στα ελληνικά χρώματα και κρατά έναν αναμμένο πυρσό.

Η Ολίβια που έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και μιλά πέντε γλώσσες, όπως είπε η ίδια σε συνέντευξή της στο star.gr, δεν το βλέπει μόνο ως εμπειρία αλλά και ως μία μια μεγάλη ευθύνη, καθώς μεταξύ άλλων πρέπει να δείξει στον κόσμο την Ελλάδα και την κουλτούρα την ελληνική.