Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, ο Νίκος Κουρής μίλησε για την προσωπική του ζωή, το τίμημα της δημοσιότητας και τον χώρο της υποκριτικής, τον οποίο υπηρετεί εδώ και τρεις δεκαετίες.

Ο ηθοποιός βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (21/11) καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα του.

Όσον αφορά τις επιλογές της ζωής του και την επαγγελματική του πορεία, ο πρωταγωνιστής του IQ 160 ξεκαθάρισε πως δεν λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς.

Νίκος Κουρής: Όσα είπε για την προσωπική του ζωή και τη δημοσιότητα

«Δεν είμαι καθόλου εγκρατής σε όλα στη ζωή μου και σε κουτάκια. Είμαι του ό,τι τύχει. Δεν είμαι συντηρητικός στη δουλειά μου», είπε.

Σχολιάζοντας στη συνέχεια το διαζύγιό του, παραδέχτηκε πως είναι αναμενόμενο τα προσωπικά του να γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα Μέσα λόγω της αναγνωρισιμότητάς του.

«Το δέχομαι όπως όλοι μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι αυτονόητο ότι θα ασχοληθούν μαζί σου όπως και να έχει. Είμαι 30 χρόνια στη δουλειά. Έχω μεγάλη εμπειρία πια με τη δημόσια εικόνα μου. Μιλάμε για το γεγονός του γάμου και του διαζυγίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Κουρής στην πρεμιέρα του «Hotel Amour» με πρωταγωνίστρια τη Σμαράγδα Καρύδη μαζί με τον γιο του / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τα Μέσα για να τραβήξει την προσοχή, επιλέγοντας να στρέψει το ενδιαφέρον αποκλειστικά στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

Ο ίδιος έκανε ξεχωριστή αναφορά στον γιο του, Πέτρο, τονίζοντας πως η φιλία με το παιδί είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό ρόλο ενός γονιού.

«Δεν θα ήθελα να γίνει ηθοποιός ο γιος μου. Σπουδάζει Βιολογία και είμαι πολύ χαρούμενος που είναι χαρούμενος. Είναι σημαντικό να είσαι φίλος με το παιδί σου, αλλά δεν μπορείς να είσαι μόνο φίλος. Δεν θα έκανα άλλο παιδί. Είμαστε τυχεροί που έχουμε παιδί τον Πέτρο», εξομολογήθηκε.