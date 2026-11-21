Το καλοκαίρι είναι το σημείο στο οποίο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θέλει να πάρει την απόφαση για το μέλλον του και φαίνεται πως δεν... βιάζεται έχοντας συγκεκριμένα δεδομένα στα χέρια του και για το τώρα και για το "μετά". Τότε ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και, με τα σημερινά δεδομένα, ο ίδιος προτιμά να περιμένει. Η προοπτική μιας αποχώρησης τώρα, ειδικά αν το όνομά του μπει σε συζήτηση για ανταλλαγή, δεν τον τραβάει. Έχει μπροστά του τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί ως ελεύθερος και θέλει να την αξιοποιήσει.

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