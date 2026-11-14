Εθνική Eλλάδα: Από τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας της

Γύρισε στο 1930 η Εθνική - Από τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας της

Νύχτα... εφιάλτης το βράδυ της Παρασκευής (13/11) για την Εθνική μας

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Εθνική Ελλάδας: Νύχτα... εφιάλτης το βράδυ της Παρασκευής (13/11) για την Εθνική μας στο Άμστερνταμ, μιας και στο αγώνα με την Ολλανδία δέχθηκε ήττα με 7-0, σκορ που αποτελεί το πιο βαρύ σκορ στην σύγχρονη ιστορία της.

Για να θυμηθεί κανείς πότε η Γαλανόλευκη έφευγε από το γήπεδο έχοντας χάσει με 7 γκολ διαφορά θα πρέπει να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω και συγκεκριμένα το 1930, όταν στο πλαίσιο του Βαλκανικού Κυπέλλου, στις 25 Μαΐου, είχε ηττηθεί με 8-1 από τη Ρουμανία.

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