Οι υπηρεσίες της Microsoft έχουν επανέλθει σε πλήρη λειτουργία στη μεγάλη τους πλειονότητα, μετά το παγκόσμιο ψηφιακό μπλακ άουτ που για σχεδόν 24 ώρες προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο Outlook, το Microsoft Teams, το Copilot και άλλες εφαρμογές της εταιρείας. Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους πελάτες και τους συνεργάτες του, ενώ αποκάλυψε ότι η αιτία της κατάρρευσης ήταν ένα τεχνικό σφάλμα κατά τη διαδικασία αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου του και όχι κάποια κυβερνοεπίθεση.

Σήμερα, Σάββατο, η Microsoft αναφέρει ότι έχει επιτευχθεί σταθερή ανάκαμψη των συστημάτων της, έπειτα από μια εκτεταμένη διακοπή που επηρέασε εκατομμύρια χρήστες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες σε δεκάδες χώρες. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών έχει αποκατασταθεί, η εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί τη λειτουργία του δικτύου της και να αντιμετωπίζει τις τελευταίες εκκρεμότητες, κυρίως στην παράδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της βλάβης.

Αποκαταστάθηκε το ψηφιακό μπλακ άουτ στη Microsoft

Η Microsoft ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που προκλήθηκε σε εκατομμύρια πελάτες της.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις υπηρεσίες μας και αντιμετωπίζουμε αυτή την ευθύνη με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Microsoft: Ποια ήταν η αιτία του παγκόσμιου μπλακ άουτ

Σύμφωνα με την εξήγηση της Microsoft, το πρόβλημα ξεκίνησε από μια αναβάθμιση στις πύλες του δικτύου της, η οποία είχε πραγματοποιηθεί με στόχο την αύξηση της χωρητικότητάς τους.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση είχε εισαγάγει ένα σφάλμα στο σύστημα, το οποίο παρέμενε ανενεργό για αρκετούς μήνες και δεν είχε προκαλέσει γνωστές δυσλειτουργίες. Ωστόσο, μια νέα αλλαγή στις ρυθμίσεις του δικτύου την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ενεργοποίησε το σφάλμα, προκαλώντας προβλήματα σε ορισμένους διακομιστές.

Αιτία για το ψηφιακό μπλακ άουτ στη Microsoft ήταν σύμφωνα με την εταιρία μια αναβάθμιση στις πύλες του δικτύου της

Η εξέλιξη αυτή είχε αλυσιδωτές συνέπειες. Καθώς κάποιοι διακομιστές σταματούσαν να ανταποκρίνονται, η κίνηση των χρηστών μεταφερόταν στους υπόλοιπους, οι οποίοι άρχισαν σταδιακά να υπερφορτώνονται.

Έτσι, ένα αρχικό τεχνικό πρόβλημα εξελίχθηκε σε εκτεταμένη αστοχία του δικτύου, επηρεάζοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες της Microsoft σε πολλές χώρες.

Η βλάβη αφορούσε κυρίως το Exchange Online, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερολογίου της Microsoft που λειτουργεί στο cloud. Από εκεί επηρεάστηκαν το Outlook, το Teams, το Copilot, αλλά και εφαρμογές όπως το OneDrive και το SharePoint.

Οι πρώτες προσπάθειες αποκατάστασης δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς ορισμένοι διακομιστές παρουσίαζαν ξανά δυσλειτουργίες μόλις άρχιζαν να δέχονται συνδέσεις χρηστών.

Από το ψηφιακό μπλακ άουτ επηρεάστηκαν υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams και το Copilot

Η Microsoft αποφάσισε τελικά να προχωρήσει σε σταδιακή επαναφορά των υπηρεσιών, ελέγχοντας τη σταθερότητα των συστημάτων σε κάθε βήμα, ώστε να αποφύγει μια νέα κατάρρευση. Η διαδικασία χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, αλλά, σύμφωνα με την εταιρεία, βοήθησε να διασφαλιστεί η σταθερή αποκατάσταση.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δόθηκε και στα ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν εγκλωβιστεί στις ουρές αποστολής και παράδοσης. Η Microsoft έχει ξεκαθαρίσει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την παράδοσή τους και δεν θεωρεί το περιστατικό οριστικά λήξαν προτού διευθετηθούν οι σχετικές εκκρεμότητες.

Παράλληλα, έχει δεσμευτεί να δημοσιεύσει αναλυτική έκθεση για τα αίτια και την αντιμετώπιση της βλάβης, μόλις ολοκληρωθεί η εσωτερική διερεύνηση.

Microsoft: Προβλήματα σε 74 χώρες – Εκατομμύρια αναφορές χρηστών

Το ψηφιακό μπλακ άουτ ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στις ΗΠΑ και μέσα σε περίπου μία ώρα είχε εξαπλωθεί σε 74 χώρες και περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η έκταση της βλάβης αποτυπώθηκε και στις αναφορές της πλατφόρμας Downdetector. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, καταγράφηκαν σχεδόν 130.000 αναφορές προβλημάτων από 74 χώρες και περιοχές, ενώ άλλες καταγραφές κάνουν λόγο για περισσότερες από 7,4 εκατομμύρια αναφορές συνολικά, με την κορύφωση να φτάνει σχεδόν τις 20.000 αναφορές ανά λεπτό.

Το ψηφιακό μπλακ άουτ της Microsoft ανέδειξε την εξάρτηση ολόκληρων κρατών από έναν μόνον τεχνολογικό κολοσσό

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν αναφορές προβλημάτων και δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στον συνολικό αριθμό των χρηστών που επηρεάστηκαν.

Η κατάρρευση του Outlook και του Teams είχε άμεσες συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων, οργανισμών και κρατικών υπηρεσιών. Για πολλές εταιρείες, η αδυναμία πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στα εργαλεία συνεργασίας σήμαινε ουσιαστικά αδυναμία επικοινωνίας και διεκπεραίωσης βασικών εργασιών.

Η εικόνα σε αρκετές χώρες ήταν πρωτόγνωρη. Επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας σταθερά τηλέφωνα, φαξ, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ακόμη και χειρόγραφες σημειώσεις, προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Microsoft: Νοσοκομεία, αστυνομία και σχολεία επηρεάστηκαν στη Βρετανία

Στη Μεγάλη Βρετανία, η διακοπή επηρέασε υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), σχολεία και αστυνομικές αρχές.

Από το ψηφιακό μπλακ άουτ της Microsoft επηρεάστηκαν τομείς του δημοσίου στη Βρετανία και σε άλλες χώρες παγκοσμίως

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ ορισμένες αστυνομικές υπηρεσίες κάλεσαν τους πολίτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά, καθώς δεν μπορούσαν να δεχθούν καταγγελίες μέσω διαδικτύου.

Στην Ιρλανδία, το εθνικό σύστημα υγείας (HSE) συνέστησε σε γιατρούς και φαρμακοποιούς να επιστρέψουν στις χάρτινες συνταγές, καθώς η ψηφιακή λειτουργία είχε επηρεαστεί.

Στην Αυστραλία καταγράφηκαν προβλήματα σε συστήματα της ομοσπονδιακής αστυνομίας και της υπηρεσίας πληροφοριών, ενώ στην Ιαπωνία επηρεάστηκαν κυβερνητικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Λόγω του ψηφιακού μπλακ άουτ της Microsoft σε αρκετές χώρες μπήκαν ξανά σε λειτουργία τα φαξ

Στη Σιγκαπούρη, traders της CMC Markets χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τηλέφωνο και WhatsApp για την επικοινωνία τους, ενώ στην Ινδία αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση επιβατών.

Προβλήματα αντιμετώπισε και η Maersk, η οποία ενημέρωσε για καθυστερήσεις στην επικοινωνία με τους πελάτες της.

Microsoft: Το φαξ επέστρεψε στην Ιαπωνία – Χάος σε επιχειρήσεις και αγορές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η περίπτωση της Ιαπωνίας, μιας χώρας που θεωρείται από τις πλέον προηγμένες τεχνολογικά στον κόσμο.

Η βλάβη συνέπεσε με την έναρξη της εργάσιμης ημέρας της Παρασκευής, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις.

Οι χώρες πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις για να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον

Σύμφωνα με τη Nikkei, χρηματιστηριακές εταιρείες και διαχειριστές κεφαλαίων χρησιμοποίησαν φαξ για να επιβεβαιώνουν συναλλαγές, ενώ ορισμένες τιμές αναφοράς αμοιβαίων κεφαλαίων δημοσιεύθηκαν με καθυστέρηση.

Παράλληλα, ο τερματικός σταθμός διεθνούς αεροπορικού φορτίου του Τόκιο ζήτησε από τους πελάτες του να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή μέσω φαξ. Η ιαπωνική κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε και η δική της πληροφοριακή υποδομή.

Στη Γερμανία, η Deutsche Bahn ανέφερε σημαντική επιβράδυνση του Outlook, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ηλεκτρονική επικοινωνία και στην αποστολή ενημερώσεων για παρακαμπτήριες διαδρομές. Τα τρένα, πάντως, κινήθηκαν κανονικά, ενώ το γερμανικό υπουργείο Ψηφιακών δήλωσε ότι δεν σημειώθηκαν μεγάλα προβλήματα στην ομοσπονδιακή διοίκηση.

Στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, το Euronext ανέφερε προβλήματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην Ταϊβάν, εταιρεία κινητών αξιών ακύρωσε επαναγορά ομολόγων, ενώ η Richemont καθυστέρησε προσωρινά την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

Η ασφαλιστική Aviva ενεργοποίησε εφεδρικά συστήματα για τις τηλεδιασκέψεις παρουσίασης αποτελεσμάτων, ενώ η Workhorse μετέθεσε τη δική της ανακοίνωση για τις 16 Νοεμβρίου.

Microsoft: Τι συνέβη στην Ελλάδα – Τα προβλήματα στο Δημόσιο και στα εισιτήρια

Το παγκόσμιο μπλακ άουτ επηρέασε και την Ελλάδα, με προβλήματα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και στην καθημερινότητα πολιτών που χρειάζονταν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε την Παρασκευή ότι υπουργεία που χρησιμοποιούν συστήματα της Microsoft αντιμετώπισαν δυσλειτουργίες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς και στο Teams και το Copilot.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα βασικά πληροφοριακά συστήματα του ελληνικού Δημοσίου συνέχισαν να λειτουργούν και ότι δεν προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στη συνολική λειτουργία τους.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις μετακινήσεις με τον σιδηρόδρομο. Επιβάτες δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά εισιτήριά τους, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να μπουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Παράλληλα, η βλάβη επηρέασε και τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε σε έκτακτη ενημέρωση για το τεχνικό πρόβλημα που συνδεόταν με τις υπηρεσίες της Microsoft.

Microsoft: Η σύγκριση με το μπλακ άουτ της CrowdStrike

Η έκταση της διακοπής έφερε αναπόφευκτα στη συζήτηση και το περιστατικό της CrowdStrike το 2024, όταν μια προβληματική ενημέρωση λογισμικού προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση, επηρεάζοντας εκατομμύρια υπολογιστές με Windows.

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών και Κυβερνοασφάλειας, Τόνι Μπερκ, έκανε δημόσια τη σύγκριση, αναφέροντας ότι η Microsoft θεωρεί πως αντιμετωπίζει ένα περιστατικό παρόμοιας φύσης, στο οποίο μια ενημέρωση πήγε στραβά.

Δεν πρόκειται, πάντως, για την πρώτη σημαντική διακοπή υπηρεσιών της Microsoft. Η εταιρεία είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στο Microsoft 365 τον Ιανουάριο, ενώ τον περασμένο μήνα είχε καταγραφεί διακοπή στην πλατφόρμα cloud Azure. Στο ιστορικό της περιλαμβάνεται και η διακοπή του Οκτωβρίου του 2025.

Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε κατά 1,7% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Παρασκευής, ωστόσο στη διάρκεια της ημέρας κινήθηκε ουσιαστικά σταθερά, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο το απόγευμα. Από την αρχή του έτους εξακολουθούσε να καταγράφει κέρδη περίπου 8%.

Σε ό,τι αφορά στο οικονομικό αποτύπωμα, ο αναλυτής της Morningstar DBRS, Μάριο Ντε Τσίκο, εκτίμησε ότι οι ασφαλισμένες ζημιές παγκοσμίως ενδέχεται να κυμανθούν μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Για το περιστατικό της CrowdStrike το 2024, η αντίστοιχη εκτίμηση κυμαινόταν μεταξύ 400 εκατομμυρίων και 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η μεγάλη εξάρτηση από τη Microsoft και το ερώτημα της ψηφιακής αυτονομίας

Πέρα από την τεχνική βλάβη, το παγκόσμιο μπλακ άουτ επανέφερε στο προσκήνιο ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Πόσο εξαρτημένη είναι πλέον η λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών από τις ψηφιακές υπηρεσίες ενός και μόνο τεχνολογικού παρόχου.

Η σουίτα Microsoft 365 διαθέτει περισσότερους από 450 εκατομμύρια εμπορικούς χρήστες, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της εξάρτησης επιχειρήσεων και οργανισμών από τις εφαρμογές της εταιρείας.

Ο Λουκ Κίχοου της Ookla, μητρικής εταιρείας του Downdetector, επισήμανε ότι το περιστατικό αναδεικνύει πόσο μεγάλο μέρος της εργάσιμης ημέρας εξαρτάται πλέον από τα εργαλεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνεργασίας ενός παρόχου.

Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός σύμβουλος ασφαλείας Μπράιαν Χόναν έκανε λόγο για «συγκεντρωμένο κίνδυνο», όταν κρίσιμες λειτουργίες βασίζονται σε έναν μόνο τεχνολογικό προμηθευτή.

Ο Τζος Γκίλμπερτ της eToro στάθηκε επίσης στην επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών, επισημαίνοντας ότι, εάν η αξιοπιστία αρχίσει να αποτελεί χρόνιο πρόβλημα, τα τμήματα πληροφορικής των επιχειρήσεων θα έχουν περισσότερους λόγους να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις.

Ο Τζέισον Έιντερ της William Blair εκτίμησε ότι βραχυπρόθεσμα η θέση της Microsoft δύσκολα θα μεταβληθεί, καθώς η αντικατάσταση εργαλείων που έχουν ενσωματωθεί βαθιά στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων είναι μια ακριβή και σύνθετη διαδικασία.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να στραφούν περισσότερο προς εναλλακτικές επιλογές, όπως το Google Workspace ή τα νέα εργαλεία γραφείου που παρουσίασε η Anthropic, δημιουργός του Claude AI.

Η Google, μάλιστα, από τον Οκτώβριο του 2025 προσφέρει υπηρεσία που συγχρονίζει ηλεκτρονικά μηνύματα και αρχεία, επιτρέποντας στους εργαζομένους να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στο Gmail και στο Drive κατά τη διάρκεια μιας διακοπής των υπηρεσιών της Microsoft.

Microsoft: Η τεχνολογική εξάρτηση και η σχέση των κολοσσών με την πολιτική εξουσία

Το μπλακ άουτ ανέδειξε και τη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επιρροή των τεχνολογικών κολοσσών στην πολιτική και οικονομική ζωή προκαλεί συζητήσεις για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η συγκέντρωση ισχύος σε λίγες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται και οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς και η δημόσια πολιτική τοποθέτηση ισχυρών επιχειρηματιών του τεχνολογικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης προς ακροδεξιά πολιτικά κόμματα.

Για την Ευρώπη, το ζήτημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μεγάλο μέρος των ψηφιακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν καθημερινά πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί ελέγχεται από αμερικανικές εταιρείες.

Microsoft: Τα βασικά διδάγματα από το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Η διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τρεις βασικές αδυναμίες του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Εξάρτηση από έναν πάροχο: Όταν κεντρικές υπηρεσίες cloud, όπως το Microsoft 365, τίθενται εκτός λειτουργίας, μπορούν να διακοπούν ταυτόχρονα ολόκληρες ροές εργασίας σε επιχειρήσεις, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Όταν κεντρικές υπηρεσίες cloud, όπως το Microsoft 365, τίθενται εκτός λειτουργίας, μπορούν να διακοπούν ταυτόχρονα ολόκληρες ροές εργασίας σε επιχειρήσεις, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. Έλλειψη εναλλακτικών λύσεων: Πολλοί οργανισμοί βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ένα ενιαίο τεχνολογικό οικοσύστημα, χωρίς να διαθέτουν επαρκείς εναλλακτικές υποδομές. Λύσεις όπως το Nextcloud και το LibreOffice αποτελούν παραδείγματα εργαλείων ανοιχτού κώδικα που μπορούν να ενταχθούν σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα.

Πολλοί οργανισμοί βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ένα ενιαίο τεχνολογικό οικοσύστημα, χωρίς να διαθέτουν επαρκείς εναλλακτικές υποδομές. Λύσεις όπως το Nextcloud και το LibreOffice αποτελούν παραδείγματα εργαλείων ανοιχτού κώδικα που μπορούν να ενταχθούν σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα. Τεχνικές αστοχίες με παγκόσμιες συνέπειες: Το περιστατικό έδειξε ότι ακόμη και χωρίς κυβερνοεπίθεση, μια λανθασμένη τεχνική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πολλές χώρες.

Το περιστατικό έδειξε ότι ακόμη και χωρίς κυβερνοεπίθεση, μια λανθασμένη τεχνική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πολλές χώρες. Η ψευδαίσθηση της αδιάλειπτης λειτουργίας: Η καθημερινή εργασία έχει πλέον συνδεθεί τόσο στενά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις εφαρμογές επικοινωνίας και τις ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε η απώλεια πρόσβασης σε αυτές μπορεί να παραλύσει ολόκληρους οργανισμούς.

Το ερώτημα που αφήνει πίσω της η κρίση της Microsoft δεν αφορά, επομένως, μόνο στην αξιοπιστία ενός τεχνολογικού κολοσσού. Αφορά στην ανθεκτικότητα των κοινωνιών, των κρατικών μηχανισμών και της παγκόσμιας οικονομίας απέναντι σε μια απρόβλεπτη ψηφιακή διακοπή.