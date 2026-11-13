Τον ρόλο τους ως γονείς απολαμβάνουν εδώ και λίγες μέρες η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος. Το ζευγάρι κρατά στην αγκαλιά του τον νεογέννητο γιο του και, όπως είναι φυσικό, πλέει σε πελάγη ευτυχίας!

Ο γνωστός επιχειρηματίας, πανευτυχής για το νέο μέλος της οικογένειάς του, μοιράστηκε στα social media το πρώτο βίντεο μετά τη γέννηση του μωρού.

Ηρώ Πεκτέση και Νεκτάριος Νικολόπουλος πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!

Σε αυτό, ο ίδιος βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από το μαιευτήριο, καταγράφοντας από απόσταση τη σύντροφό του στο παράθυρο του δωματίου της. Η Ηρώ Πεκτέση, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του, τον χαιρέτησε χαμογελώντας, χαρίζοντάς του μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας», βίωσε για πρώτη φορά τη μητρότητα, ενώ ο αγαπημένος της απέκτησε το τρίτο του παιδί, καθώς έχει ήδη δύο κόρες από τον γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα.

Ηρώ Πεκτέση - Νεκτάριος Νικολόπουλος: Το τρυφερό βίντεο έξω από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του γιου τους

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Ηρώς Πεκτέση και του Νεκτάριου Νικολόπουλου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν μεγάλο έρωτα. Οι δυο τους έχουν κάνει ήδη το επόμενο βήμα υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι ο σύντροφός της της έχει κάνει και πρόταση γάμου.