Ηρώ Πεκτέση - Νεκτάριος Νικολόπουλος: Το πρώτο βίντεο από το μαιευτήριο

Σε πελάγη ευτυχίας μετά τη γέννηση του γιου τους!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.26 , 22:30 Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής
13.11.26 , 22:04 Mαρούσι: Συνελήφθησαν δύο δράστες για την επίθεση σε γυναίκα
13.11.26 , 21:31 Ηράκλειο: Αυτοσχέδιο Ρινγκ Σε Πάρκο Με Ανήλικους Μποξέρ
13.11.26 , 21:28 Πάρος: Έκκληση Για Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
13.11.26 , 21:28 Ηρώ Πεκτέση - Νεκτάριος Νικολόπουλος: Το πρώτο βίντεο από το μαιευτήριο
13.11.26 , 21:26 Abeille Marengo: Τι Είναι Το Sonar System Που Χρησιμοποιεί
13.11.26 , 21:20 Κλήρωση Eurojackpot 13/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 64.000.000 ευρώ
13.11.26 , 21:03 Microsoft: Tι Κρύβεται Πίσω Από Το Παγκόσμιο Μπλακ Άουτ
13.11.26 , 21:01 Καβγάς Ευρωπαίων για το ποιος θα πάει στις συνομιλίες για το Ουκρανικό!
13.11.26 , 21:00 Microsoft: Πώς Γίνεται Η Διαδικασία Αποστολής Ενός Email
13.11.26 , 20:47 Βαγγέλης Κακουριώτης: Η ξαφνική επιτυχία στα 16 & ο ρόλος των γονιών του
13.11.26 , 20:36 Οδυσσέας Δήμας: Τα χειρόγραφα σημειώματα με ονόματα αθλητών και ποσά
13.11.26 , 20:29 Abeille Marengo: Η ανταλλαγή μηνυμάτων με τουρκική και ελληνική φρεγάτα
13.11.26 , 20:19 Απέργης: H απώλεια του πατέρα του, η κούκλα σύζυγος & ο τραγουδιστής γιος
13.11.26 , 20:16 Microsoft: Πού οφείλεται το παγκόσμιο μπλακ άουτ
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!
Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»
Η Σταυρούλα M. από το GNTM 7 υποψήφια Star Hellas
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα
Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο που μοιράστηκε ο Νεκτάριος Νικολόπουλος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον ρόλο τους ως γονείς απολαμβάνουν εδώ και λίγες μέρες η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος. Το ζευγάρι κρατά στην αγκαλιά του τον νεογέννητο γιο του και, όπως είναι φυσικό, πλέει σε πελάγη ευτυχίας!

Ηρώ Πεκτέση: Στο baby shower με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο λίγο πριν γεννήσει

Ο γνωστός επιχειρηματίας, πανευτυχής για το νέο μέλος της οικογένειάς του, μοιράστηκε στα social media το πρώτο βίντεο μετά τη γέννηση του μωρού.

Ηρώ Πεκτέση και Νεκτάριος Νικολόπουλος πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!

Ηρώ Πεκτέση και Νεκτάριος Νικολόπουλος πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!

Σε αυτό, ο ίδιος βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από το μαιευτήριο, καταγράφοντας από απόσταση τη σύντροφό του στο παράθυρο του δωματίου της. Η Ηρώ Πεκτέση, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του, τον χαιρέτησε χαμογελώντας, χαρίζοντάς του μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας», βίωσε για πρώτη φορά τη μητρότητα, ενώ ο αγαπημένος της απέκτησε το τρίτο του παιδί, καθώς έχει ήδη δύο κόρες από τον γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα.

Ηρώ Πεκτέση: Το βιογραφικό, το μπάσκετ, ο Άγιος Έρωτας και το Instagram της

Ηρώ Πεκτέση - Νεκτάριος Νικολόπουλος: Το τρυφερό βίντεο έξω από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του γιου τους

Ηρώ Πεκτέση - Νεκτάριος Νικολόπουλος: Το τρυφερό βίντεο έξω από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του γιου τους

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Ηρώς Πεκτέση και του Νεκτάριου Νικολόπουλου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν μεγάλο έρωτα. Οι δυο τους έχουν κάνει ήδη το επόμενο βήμα υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι ο σύντροφός της της έχει κάνει και πρόταση γάμου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΩ ΠΕΚΤΕΣΗ
 |
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απέργης: Η Απώλεια, Η Κούκλα Σύζυγος & Ο Τραγουδιστής Γιος
Celebrities & Gossip Νεα
Απέργης: H απώλεια του πατέρα του, η κούκλα σύζυγος & ο τραγουδιστής γιος
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Το απρόοπτο στο σπίτι και οι ετοιμασίες του παιδικού δωματίου
Η Τζένη Γεωργιάδη γιορτάζει με νέο τραγούδι
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Γεωργιάδη: Γιορτάζει τα γενέθλια της με το νέο της τραγούδι
Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Καράβας: Οι εντυπωσιακές εικόνες από το στολισμένο σπίτι του!
Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
Ράντου: Πάρτι Στη Σκηνή Για Τα Γενέθλιά Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ράντου: Της έκαναν πάρτι- έκπληξη στο θέατρο
Γιώργος Θαναηλάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Το σπρώξιμο για ένα καλύτερο πλάνο!
Celebrities & Gossip Νεα
Viral βίντεο από υποψήφια καλλιστείων - Σπρώχνει.. για ένα καλύτερο πλάνο!
Γιώργος Λιάγκας - Κατερίνα Γερονικολού
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top