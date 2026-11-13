Τροχός της Τύχης: Η Γιούλη έλυσε σβέλτα τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Στη Γραμματική»

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 13/11/2026 στο Star, η Γιούλη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Τα λίγα γράμματα στοίχισαν στον Μάκη - Εσύ πώς θα τα πας;

Τροχός της Τύχης: Η Γιούλη έλυσε σβέλτα τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Στη γραμματική» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Η Γιούλη έλυσε σβέλτα τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;  

Η Γιούλη έλυσε πολύ γρήγορα τον γρίφο, με τον παρουσιαστή να αναφωνεί: «Δεν υπάρχει λέμε τώρα. Είναι παικταρού».

Τροχός της Τύχης: Η Στέλλα κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο της σεζόν!

Εσύ θα είσαι εξίσου καλός/ή;

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