Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 13/11/2026 στο Star, η Γιούλη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
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Η κατηγορία ήταν «Στη γραμματική» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Η Γιούλη έλυσε πολύ γρήγορα τον γρίφο, με τον παρουσιαστή να αναφωνεί: «Δεν υπάρχει λέμε τώρα. Είναι παικταρού».
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