Εβελίνα Σκίτσο: «Γνώρισα τον σύντροφό μου τον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας»

Το μοντέλο διεγνώσθη με καρκίνο του παχέως εντέρου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εβελίνα Σκίτσο μοιράζεται την εμπειρία της με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τη γνωριμία της με τον σύντροφό της, Σόλωνα, κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας.
  • Η σχέση τους αναπτύχθηκε σε μια δύσκολη περίοδο και θα επισημοποιηθεί με γάμο το 2028.
  • Η Εβελίνα ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες πέρσι την Άνοιξη και νιώθει αναγεννημένη.
  • Τόνισε τη σημασία των ελέγχων και της πρόληψης για την υγεία.

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τη μάχη της με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά και για τον άνθρωπο που στάθηκε βράχος δίπλα της από την πρώτη στιγμή, έκανε η Εβελίνα Σκίτσκο

Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»

Το μοντέλο το οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο μεγαλύτερο show μόδας της Ελλάδας, το GNTM εξομολογήθηκε πως την άνοιξη του 2024, που έκανε την πρώτη της χημειοθεραπεία, γνώρισε τον σύντροφό της.

Εβελίνα Σκίτσο: «Γνώρισα τον σύντροφό μου τον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας»

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«Με τον Σόλωνα γνωριστήκαμε όσο ήμουν, νομίζω, στον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας. Ήταν και μια δύσκολη στιγμή και για τον Σόλωνα επειδή είχε χάσει ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο εκείνο το διάστημα. Οπότε ήταν έτσι ο πιο δύσκολος χρόνος και για τους δύο μας και ήρθε από το πουθενά η συνάντηση. Δεθήκαμε αμέσως. Ήμασταν και οι δύο πάρα πολύ ευαίσθητοι εκείνη την περίοδο και αγκάλιασε ο ένας τον άλλον πραγματικά» ανέφερε στην εκπομπή Happy Day το μοντέλο.

Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το είχα καταλάβει!»

Όπως είπε, ο Σόλωνας στάθηκε βράχος δίπλα της και μάλιστα το καλοκαίρι θα επισημοποιήσουν και τη σχέση τους. 

Εβελίνα Σκίτσο: «Γνώρισα τον σύντροφό μου τον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας»

«Παντρευόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Βέβαια στην Κύπρο είναι λίγο πιο χρονοβόρο, επειδή έχουμε και πιο λίγα κέντρα, οπότε πρέπει να κλείσεις τις ημερομηνίες αρκετά πιο πριν. Θα είναι το 2028» αποκάλυψε αναφέροντας μάλιστα πως ήδη έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής της.

Σε άλλο μέρος της συνεντευξής της, η Εβελίνα Σκίτσο αποκάλυψε πως τελείωσε τις χημειοθεραπείες πέρσι την Άνοιξη και ένιωσε να ξαναγεννιέται. 

Αυτή η περιπέτεια της υγεία της, όπως είπε, της έδωσε πολύτιμα μαθήματα.

«Καταλαβαίνεις ποιοι είναι δίπλα σου, ποια πράγματα έχουν αξία. Τώρα είμαι πάρα πολύ καλά. Εννοείται, κάνω και τους ελέγχους που χρειάζεται. Χρειάζεται χρόνο όλο, πάντα, αλλά σίγουρα η πρόληψη, το να κάνουμε συχνούς ελέγχους, να προσέχουμε το σώμα μας, την υγεία μας είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά» επεσήμανε. 

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