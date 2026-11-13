Συνελήφθη προπονητής άρσης βαρών για ντόπινγκ σε αθλητές

Συνελήφθη γνωστός 58χρονος προπονητής της άρσης βαρών, ο οποίος κατηγορείται ότι προμήθευε και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές. Ανάμεσα στους αθλητές αυτούς φαίνεται πως ήταν και ο ίδιος ο γιος του.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Πηγή: astynomia.gr

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 58χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν ως προπονητής άρσης βαρών, φέρεται από τον Απρίλιο του 2024 να προμηθευόταν και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι διαπιστώθηκε πως ο προπονητής είχε χορηγήσει απαγορευμένες ουσίες ακόμη και στον ανήλικο γιο του, κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης. Σε μεταγενέστερο έλεγχο, στον οργανισμό του νεαρού αθλητή εντοπίστηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Για την υπόθεση είχαν ήδη επιβληθεί ποινές αποκλεισμού τόσο στον κατηγορούμενο προπονητή όσο και στον ανήλικο αθλητή.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικία, καθώς και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 58χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον κατηγορούμενο και στον αθλητή.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

συσκευή τηλεφώνου και

15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.