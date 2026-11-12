Εγκαινιάστηκε O Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων

Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων

Δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.26 , 19:27 Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Τουρκία - Νεκροί 4 στρατιώτες
12.11.26 , 19:25 Μιχαηλίδου: Market Pass πριν τα Χριστούγεννα ο στόχος
12.11.26 , 19:21 Πρωτοψάλτη: Η κούκλα που της άνοιξαν στο τελωνείο όταν ήρθε στην Ελλάδα
12.11.26 , 19:00 Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Ένας νεκρός & 4 τραυματίες
12.11.26 , 18:55 Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων
12.11.26 , 18:46 Χριστούγεννα στο Λονδίνο: Στολίστηκαν τα Harrods με 17.000 λαμπιόνια!
12.11.26 , 18:46 Δοκιμές υψηλών ταχυτήτων για το πρώτο μοντέλο BMW ALPINA
12.11.26 , 18:23 Cash or Trash: «Έτρεξαν» οι buyers για το λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων;
12.11.26 , 18:11 Eφορία: Αγώνας δρόμου για φόρους - πρόστιμα πριν την παραγραφή
12.11.26 , 17:58 Μπαράζ απειλών για βόμβες σε σχολεία της Γαλλίας και της Ιταλίας
12.11.26 , 17:45 Μητσοτάκης για Ουκρανία στη σύνοδο: Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς την ΕΕ
12.11.26 , 17:44 Cash or Trash: Κασέλα σε άριστη κατάσταση κερδίζει και τους πέντε αγοραστές
12.11.26 , 17:27 First Dates: Ένα πολλά υποσχόμενο ραντεβού κάνει απόψε τη διαφορά
12.11.26 , 17:21 Μάγδα Τσαγγάνη: Σε κέντρο αποκατάστασης μετά από 7 μήνες νοσηλείας
12.11.26 , 17:04 «Tierra»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της παράστασης
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Σοφία Αλιμπέρτη: Η δημιουργική ενασχόλησή της στο σπίτι της στην Αίγινα
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ηλικία, η μητρότητα στα 24 & το βιογραφικό της
Κατερίνα Κόκλα: Σπάνια βραδινή έξοδος με τον γιο της, Αναστάση Αρναούτογλου
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Μιλλούση - Πετρούνιας: Στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»
Αλεξάνδρα Νίκα: Το γεύμα που ετοίμασε για τον γιο της, Βασίλη
Λάκης Λαζόπουλος: «Αποσύρω τον εαυτό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Εγκαινιάστηκε O Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων στις 12 Νοεμβρίου, παρουσία σημαντικών παραγόντων.
  • Ο σταθμός έχει δυναμικότητα 70 παιδιών και είναι ενεργειακής κλάσης Α+, σχεδιασμένος για ασφάλεια και λειτουργικότητα.
  • Το έργο συνδέεται με την οικογένεια Βαρδινογιάννη και την Motor Oil, συνεχίζοντας την υποστήριξή τους στην περιοχή.
  • Η πρωτοβουλία αποτελεί επένδυση στο μέλλον και μέρος προγράμματος 50 εκατ. ευρώ για υποδομές στις τοπικές κοινωνίες.
  • Δηλώσεις από εκπροσώπους της Motor Oil και του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος τονίζουν τη δέσμευση για στήριξη των οικογενειών.

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίων Θεοδώρων, παρουσία, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένας Σούκουλη-Βιλιάλη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας Σωτηρίου Μουρίκη, των Δημάρχων Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργου Γκιώνη και Κορινθίων Νίκου Σταυρέλη, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου, καθώς και εκπροσώπων του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, της Motor Oil και της τοπικής κοινωνίας. 

Ο σταθμός, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του, έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 70 παιδιών και διαθέτει σύγχρονους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το κτίριο είναι ενεργειακής κλάσης Α+ και σχεδιάστηκε με έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής. 

Βρεφονηπιακός σταθμός Αγίων Θεοδώρων

Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων

Το έργο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη σχέση της οικογένειας Βαρδινογιάννη και της Motor Oil με τους Αγίους Θεοδώρους. Το 1976, ο Βαρδής και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη εγκαινίασαν τη νέα πτέρυγα του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων, στη μνήμη του Νίκου Βαρδινογιάννη. Σήμερα, ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός συνεχίζει αυτή τη διαχρονική παρουσία στην περιοχή. 

Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων, δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil

Ο Αντιπρόεδρος της Motor Oil, κ. Γιώργος Προυσανίδης, δήλωσε:  

«Δύο χρόνια μετά την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη, το όραμά του παραμένει ζωντανό μέσα από έργα που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και δημιουργούν προοπτική για τις επόμενες γενιές.  

Σήμερα, ο Όμιλος Motor Oil εγκαινιάζει τον νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων, αφιερωμένο στη μνήμη του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Ένα έργο που συνδέει το χθες με το αύριο και εκφράζει τη διαχρονική μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους και τις οικογένειες του τόπου μας.» 

Εγκαίνια νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίων Θεοδώρων

Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων

Η Πρόεδρος του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, κα. Μ. Θεοδωρουλάκη, ανέφερε: 

«Η σημερινή πρωτοβουλία είναι μια επένδυση στο μέλλον. Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και η Motor Oil υλοποιούν από κοινού έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν τις υποδομές της τοπικής κοινωνίας. 

Από το νερό και την Υγεία μέχρι την Πολιτική Προστασία και τη στήριξη των οικογενειών, δημιουργούμε έργα με αξία για τις επόμενες γενιές. Μαζί συνεχίζουμε.»  

Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα έργων κοινής ωφέλειας και υποδομών ύψους 50 εκατ. ευρώ για τις τοπικές κοινωνίες των Δήμων Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
 |
MOTOR OIL
 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλεκτρικός σιδηρόδρομος
Ελλαδα
5 χρόνια χωρίς τον Π. Γιάμαλη – Στάση εργασίας στη ΣΤΑΣΥ στις16/11
Πάτρα: Με Αιματώματα Στα Κάτω Άκρα Το 4 Μηνών Βρέφος
Ελλαδα
Πάτρα: Με αιματώματα στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βρέφος
Παγκράτι: Απεγκλωβίστηκε Ανήλικος Από Κάγκελα Σχολείου
Ελλαδα
Παγκράτι: Απεγκλωβίστηκε ανήλικος από κάγκελα σχολείου
Μετρό: Πτώση Ατόμου Στις Ράγες Στον Σταθμό Ηλιούπολη
Ελλαδα
Ηλιούπολη: Χωρίς αισθήσεις η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό
«Αθώα Ή Ένοχη;» - Η Απάντηση Της Μητέρας Από Την Αμαλιάδα
Ελλαδα
«Αθώα ή ένοχη;» - Αινιγματική η απάντηση της μητέρας από την Αμαλιάδα
Καταφύγια στην Αθήνα: Το σχέδιο του υπουργείου Άμυνας
Ελλαδα
Nέα καταφύγια στην Αθήνα: Τα σχέδια για το Μπάντμιντον και το Μετρό
Χριστούγεννα: Πότε Φωταγωγείται Το Δέντρο Στο Σύνταγμα
Ελλαδα
Χριστούγεννα στην Αθήνα: Πότε θα φωταγωγηθεί το δέντρο στο Σύνταγμα
Εύη Βατίδου: Η δίκη για κακούργημα και η υπόθεση της Γλυφάδας
Ελλαδα
Δίκη Βατίδου: «Μας κυνηγούσε για να μας σκοτώσει»
Ανδρέας Ηλιάδης: Θα Κωπηλατήσει Στη Μνήμη 17 Παιδιών
Ελλαδα
Ανδρέας Ηλιάδης: Κωπηλατικός διάπλους στη μνήμη 17 παιδιών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top